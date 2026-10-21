Rezervirali hotel, a on ne postoji? EU pokrenuo istragu protiv Bookinga zbog prijevara

Europska komisija pokrenula je u srijedu istragu protiv Booking.coma, najveće svjetske internetske platforme za rezervaciju smještaja, o tome krši li Akt o digitalnim uslugama i radi li dovoljno na suzbijanju rizika od lažnih oglasa i prijevara.

“Europljani bi trebali moći rezervirati godišnji odmor bez straha od prijevare. Aktom o digitalnim uslugama utvrđuju se jasne odgovornosti platformi za uklanjanje tih rizika i moramo osigurati da vodeća platforma za rezervacije u Europi ozbiljno shvati te odgovornosti”, izjavila je izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Virkkunen.

“Booking ne čini dovoljno kako bi spriječio internetske prijevare i obmane, stoga je Komisija pokrenula istragu u skladu s Aktom o digitalnim uslugama (DSA)”, izjavio je glasnogovornik Komisije Thomas Regnier.

Komisija navodi da se 66 posto internetskih rezervacija hotela ostvaruje putem Bookinga, a da istodobno ta platforma bilježi porast broja prijevara od 500 posto u razdoblju od 2022. do 2024. godine, pri čemu je ukupni iznos štete od prijevara samo u 2024. godini dosegnuo 4,2 milijarde eura. Istraga će se usredotočiti na tri područja.

Prvo, vezano uz lažne oglase, događa se da putnici rezerviraju nepostojeće smještajne objekte. "Rezervirate hotel, dođete na navedenu adresu, a hotela tamo nema”, rekao je Regnier.

Drugo područje je phishing, internetska krađa identiteta, pri čemu se napadači lažno predstavljaju kao pouzdane organizacije (poput banaka, pošte ili državnih tijela) kako bi prijevarom naveli žrtvu da otkrije osjetljive podatke poput lozinki, PIN-ova ili brojeva kreditnih kartica.

“Zabrinuti smo jer Booking ne pruža dostatnu zaštitu podataka, uključujući imena, telefonske brojeve i adrese e-pošte, kako poslovnih tako i privatnih korisnika”, kaže Regnier.

Treći element istrage odnosi se na transparentnost oglašavanja.

“Oglašavanje je i ako platite da vaš hotel bude bolje rangiran na platformi. Iako je takva praksa sama po sebi zakonita, Booking mora biti transparentan prema potrošačima”, rekao je glasnogovornik Komisije.

Komisija će ispitati i mogu li korisnici za svaki oglas prikazan na Booking.comu lako vidjeti tko stoji iza njega, tko ga je platio, zašto ga vide i kako mogu promijeniti postavke koje određuju koje oglase vide.

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama korisnici imaju pravo razumjeti kada im se oglas prikazuje i u čije ime. Bez toga ne mogu utvrditi pojavljuje li se oglas na vidljivom mjestu jer odgovara njihovu pretraživanju ili zato što je pružatelj smještaja platio tu vidljivost, navodi Komisija.

Pokretanjem službene istrage ne prejudicira se konačni ishod ili odluka,