Više od milijardu eura za hrvatske željeznice! Obnavljaju pruge i mijenjaju vlakove...

Vlada je u srijedu usvojila akcijske planove za provedbu Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza do 2027. godine.

Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza, vlada je donijela krajem 2022. godine, a usvojeni su i pripadajući akcijski planovi za razdoblje do 2024. godine. Radi daljnje provedbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradilo je nove akcijske planove za razdoblje do kraja 2027.

Akcijski plan vezan uz provedbu Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture sadrži 13 mjera, među kojima su unaprjeđenje sustava za upravljanje željezničkom infrastrukturom i unaprjeđenje sustava održavanja željezničke infrastrukture. Jedna od mjera vezana je i za restrukturiranje željezničke mreže u skladu s neophodnom razinom usluge, te priprema i provedba programa obnove i modernizacije željezničke infrastrukture.

Cilj je i energetska obnova lokacija pod upravljanjem i u vlasništvu javnih željezničkih društava, izgradnja infrastrukture za punjenje vozila na baterijski i hibridni pogon te pogon na alternativne izvore energije. Trebali bi se unaprijediti i kapaciteti željezničke infrastrukture na području luka i izgraditi željeznička infrastruktura za pristup zračnim terminalima.

Jedna od mjera odnosi se i na prilagodbu željezničke infrastrukture zahtjevima šengenskog prostora.

Ukupan procijenjeni trošak provedbe plana iznosi 603 milijuna eura, od čega je u državnom proračunu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurano nešto više od 507,2 milijuna eura. Ostatak je osiguran u okviru vlastitih sredstava i redovnih aktivnosti nositelja mjera, dok za provedbu pojedinih mjera neće biti potrebna financijska sredstva.

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza sadrži 11 mjera.

Te mjere uz ostalo predviđaju reorganizaciju ustroja javnih željezničkih društava prema smjernicama OECD-a, financijsko i poslovno restrukturiranje HŽ-a Cargo, unaprjeđenje voznog parka za prijevoz putnika, uvođenje taktnog voznog reda, unaprjeđenje ponude usluga u putničkom prijevozu prema zahtjevima korisnika, te poticanje usluge teretnog željezničkog prijevoza.

Ukupan procijenjeni trošak provedbe toga akcijskog plana je 407,2 milijuna eura s tim da je u državnom proračunu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu, osigurano ukupno 313,4 milijuna eura.