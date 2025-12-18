Rezultati 101. kola Lota 7

U srijedu, 17. prosinca 2025., održano je 101. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske Lutrije. Izvučeni brojevi bili su: 1, 2, 11, 17, 19, 25, 26, a dodatni broj bio je 35. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 538776.

Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođena sedmica, tako da glavni dobitak ostaje neosvojen. Najveći iznos osvojio je jedan dobitnik s kombinacijom 6+1, kojemu pripada 54.608,45 eura. Troje igrača pogodilo je šest brojeva i osvojilo po 2.899,20 eura, dok je 11 igrača s kombinacijom 5+1 osvojilo po 182, 47 eura.

Jamčeni jackpot za 102. kolo iznosi čak 1.000.000 eura, što dodatno povećava uzbuđenje i očekivanja za sljedeće izvlačenje. Sretno svim igračima!