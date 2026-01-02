Nažalost, u ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade niti dobitka s 5+1 brojem. Sretni dobitnici s pet, četiri i tri pogođena broja mogu preuzeti svoje dobitke prema pravilima Hrvatske lutrije.
Rezultati 104. kola Lota 6
U ponedjeljak, 1. siječnja 2026. godine, održano je 104. kolo Loto 6 Hrvatske lutrije.
Dobitni brojevi 104. kola su:
7, 16, 26, 27, 31, 42
Dodatni broj: 6
Joker broj izvučen u ovom kolu je: 533314
Pregled dobitaka:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 4 dobitnika, svaki osvojio 1.288,93 EUR
- 4 pogotka: 229 dobitnika, svaki osvojio 13,51 EUR
- 3 pogotka: 4009 dobitnika, svaki osvojio 1,80 EUR
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+