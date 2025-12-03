Rezultati 97. kola Lota 7

U srijedu, 3. prosinca 2025. godine održano je 97. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske Lutrije. Izvučeni brojevi ovog kola bili su: 1, 5, 17, 20, 21, 26, 27, dok je dodatni broj bio 3. Joker broj za ovo kolo iznosio je 631847.

Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođen dobitak sa svih sedam brojeva, kao ni dobitak 6+1. Najveći iznos osvojen je u kategoriji 6 pogodaka, gdje je jedan sretnik osvojilo 8.449,87 eura. Za 5 pogodaka s dodatnim brojem bilo je 3 dobitnika, svaki s dobitkom od 649,99 eura.

U ostalim kategorijama dobitaka, 155 dobitnika pogodilo je 5 brojeva i osvojilo po 41,93 eura. Za 4+1 brojeva bilo je 274 dobitnika (7,12 eura), a za 4 broja 2.027 dobitnika (4,49 eura).

Druga šansa ovog kola pripala je uplatnom broju: 100903026541, Turanj kod KBR 59, Karlovac.

Očekivani jackpot za sljedeće, 98. kolo iznosi impresivnih 1.000.000 eura.