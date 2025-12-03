Obavijesti

News

Komentari 0
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati 97. kola Lota 7

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rezultati 97. kola Lota 7
Foto: Hrvatska lutrija

Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođen dobitak sa svih sedam brojeva, kao ni dobitak 6+1. Najveći iznos osvojen je u kategoriji 6 pogodaka, gdje je jedan sretnik osvojilo 8.449,87 eura

U srijedu, 3. prosinca 2025. godine održano je 97. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske Lutrije. Izvučeni brojevi ovog kola bili su: 1, 5, 17, 20, 21, 26, 27, dok je dodatni broj bio 3. Joker broj za ovo kolo iznosio je 631847.

Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođen dobitak sa svih sedam brojeva, kao ni dobitak 6+1. Najveći iznos osvojen je u kategoriji 6 pogodaka, gdje je jedan sretnik osvojilo 8.449,87 eura. Za 5 pogodaka s dodatnim brojem bilo je 3 dobitnika, svaki s dobitkom od 649,99 eura.

U ostalim kategorijama dobitaka, 155 dobitnika pogodilo je 5 brojeva i osvojilo po 41,93 eura. Za 4+1 brojeva bilo je 274 dobitnika (7,12 eura), a za 4 broja 2.027 dobitnika (4,49 eura).

Druga šansa ovog kola pripala je uplatnom broju: 100903026541, Turanj kod KBR 59, Karlovac.

Očekivani jackpot za sljedeće, 98. kolo iznosi impresivnih 1.000.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku
Podignuta optužnica protiv 'Korona Kida', žele mu oduzeti gotovo 500.000 opranih eura
DORH VARAŽDIN

Podignuta optužnica protiv 'Korona Kida', žele mu oduzeti gotovo 500.000 opranih eura

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je podiglo optužnicu protiv Filipa Mihalića i njegovog oca Anđelka zbog 1,3 milijuna lažnih testova za COVID-19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025