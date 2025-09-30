Obavijesti

PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Foto: Hrvatska lutrija

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića

U utorak, 30. rujna 2025. godine, održano je 78. kolo popularne Eurojackpot lutrije. Igrači diljem Hrvatske s nestrpljenjem su iščekivali izvlačenje, a sada su poznati i službeni rezultati.

Dobitni brojevi za ovo kolo su:

Glavni brojevi: 24, 11, 27, 8, 13

Euro brojevi: 7, 3

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 636.850,80 eura, dok je fond dobitaka dosegao 318.425,40 eura. U igri je sudjelovalo ukupno 197.762 uplaćenih listića, a među njima je zabilježeno 19.909 dobitnih listića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

