Rezultati Eurojackpota: Evo gdje ide čak 120 milijuna eura

U večerašnjem izvlačenju 82. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 11, 17, 20, 22, 35 – 4, 8 koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 120.000.000,00 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 16. listopada 2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Osim na Eurojackpotu, danas je jedan od igrača iz Hrvatske osvojio 80.000 eura na igri Sve ili ništa.

Dobitnu kombinaciju činili su brojevi 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 i 22, a igrač je pogodio svih 11 brojeva ili nije pogodio nijedan.