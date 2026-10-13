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Rezultati Eurojackpota: Evo gdje ide čak 120 milijuna eura

Piše 24sata,
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Rezultati Eurojackpota: Evo gdje ide čak 120 milijuna eura
Foto: Hrvatska lutrija
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Očekivani jackpot u 83. kolu iznosi 10.000.000 eura.

U večerašnjem izvlačenju 82. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 11, 17, 20, 22, 35 – 4, 8 koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 120.000.000,00 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 16. listopada  2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Osim na Eurojackpotu, danas je jedan od igrača iz Hrvatske osvojio 80.000 eura na igri Sve ili ništa.

Dobitnu kombinaciju činili su brojevi 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 i 22, a igrač je pogodio svih 11 brojeva ili nije pogodio nijedan.

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Komentari 3
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