Ribar i policajci spasili čovjeka u Crikvenici od utapanja: 'Bio je u šoku, dugo je plutao u moru'

Samo zahvaljujući Vladi Radoviću (44), savjesnom ribaru iz Selca, te policijskim službenicima PP Crikvenica Tei Švob (29) i Vedranu Vukoviću (30), spašen je život 38-godišnjaku porijeklom iz BiH sa nizozemskim državljanstvom.

- Bilo je već iza ponoći. Ribario sam sa crikveničke rive kada sam začuo neko neartikulirano glasanje na ušću Dubračine, nedaleko benzinske pumpe. Isprva sam mislio da je riječ o nekim klincima koji se tu nekad znaju družiti, no zagledavši se malo bolje u moru sam uočio čovjeka koji nerazgovijetno povikuje - ispričao je strastveni ribolovac i član ribolovnog društva "Arbun", poznat i po izradi jedinstvenih varalica za ribolov od drva.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Iz moje barke smo tražili čovjeka'

- Odmah sam uzeo mobitel da zovem pomoć, no ostalo mi je samo 6 posto baterije. Nisam htio riskirati te sam sjeo u auto i odvezao se do Doma zdravlja, no tamo nisam našao nikoga. Tada sam nazvao policiju i taman kad mi se žena javila mobitel se isključio - prepričava. Nastavio je do policijske stanice gdje su mu, prepričava, policajci rekli da će doći na navedeno mjesto.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Tako je i bilo. Tea i Vedran su došli za par minuta i pokazali iznimnu profesionalnost, sabranost i hrabrost, svaka im čast. Čovjek je još uvijek neartikulirano zapomagao, a jaka struja vode iz obližnjeg potoka koji ide prema ušću mora, nosila ga je sve dalje. Vani je bilo tek 5,6 stupnjeva, a tad već prošlo dvadesetak minuta otkako sam ga prvi put uočio. Kako smo procijenili da je već dosta vremena prošlo, a nismo znali koliko bi još trebalo da dođe službeno plovilo iz Rijeke, svaka sekunda je bila bitna. Otrčali smo do moje barke i uputili se prema mjestu gdje smo zadnje vidjeli čovjeka - rekao je.

No čovjeka nije bilo. Vozili su barkom lijevo, desno, u krug, no nije bilo uspjeha. Već se spustio mrak i ništa se nije vidjelo ni čulo.

- U jednom trenu smo ugasili motor i upalili reflektore, no ništa. Vrijeme je prolazilo i već smo pomislili na najgore, no nismo odustajali. Stalno smo si govorili probajmo još ovdje, još ondje. Nakon mnogobrojnih pokušaja da čovjeka lociramo, napokon smo ponovo čuli isti neartikulirani glas - ispričala je Tea, inače certificirani spasilac na vodi kojoj je ovo prvi slučaj spašavanja na ovom radnom mjestu otkad se prije tri godine zaposlila u policiji.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bio je dezorijentiran i u šoku

Krenuli su u smjeru Rijeke i napokon ugledali čovjeka koji je plutao na leđima.

- To mu je sigurno pomoglo da se toliko dugo održi na vodi po toj hladnoći. Tada je već bilo 1.20 sati, on je u hladnoj vodi bio već oko sat vremena. Kad nas je vidio, povikao je "Policija!". Rekli smo mu da smo došli pomoći i pitali može li surađivati. Malo je pričao na našem, a malo na stranom jeziku. Bio je dezorijentiran i u potpunom šoku - ispričala je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Složna ekipa uprla je svu snagu kako bi čovjeka s teškom, natopljenom odjećom digli u barku. Tu su ga pokrili kabanicom koju je ribar imao na barki. Na obali su već čekali vatrogasci, Hitna pomoć i kapetan lučke kapetanije. Čovjeka su presvukli, utoplili i prevezli u KBC Rijeka.

U bolnici je zaprimljen u pothlađenom stanju s respiratornom insuficijencijom, no ubrzo je njegovo stanje stabilizirano dok se oporavak nastavlja.

- Ovo mi nije prva ovakva situacija u karijeri, ali svaka ovakva i slična je nabita adrenalinom, žurbom i neizvjesnošću. Najbitnije je da je čovjek preživio jer da nije bilo Vlade i njegove barke, ovaj slučaj bi sigurno imao fatalne posljedice. Bilo je jako hladno, mračno, struja je bila jaka, tako da je njegova promptna reakcija bila od ključne važnosti - kaže mladi policajac Vedran, koji od sinoćnje noćne smjene zbog uzbuđenja nije sklopio oka.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Mještani: Ovo je već treća ovakva nesreća

U razgovoru s mještanima doznajemo kako je ovo već treća nesreća na istom mjestu na moru, koja se zbila u zadnjih godinu dana. Prijašnje dvije su nažalost imale smrtni ishod.

- Imali smo i slučaj kad su cura i dečko u autu završili u moru jer su zaboravili povući ručnu. Poanta priče je, a na to apeliramo već neko vrijeme, da se na tom dijelu šetnice postavi bolja ograda, tada bi bilo mnogo sigurnije - mole nadležne Crikveničani.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako je čovjek završio u moru za sada je još nepoznato, no zasigurno od sinoć može slaviti drugi rođendan.

- Ovom prilikom se osobito zahvaljujemo građaninu iz Selca koji je policiji dojavio događaj utapanja te pomogao policijskim službenicima u prijevozu plovilom i traganju za utopljenikom, kao i izvlačenju iz mora. Bez njegove pravovremene dojave pitanje je kakav bi završetak imala ova priča, a srećom se on našao u blizini pa je velikim dijelom pridonio u spašavanju utopljenika. Ta njegova humana gesta još jednom potvrđuje kako policija u kvalitetnoj suradnji s građanima može ostvariti sjajne rezultate za dobrobit svakog čovjeka i cjelokupne zajednice uz moto sigurnost i povjerenje na djelu - zahvalili su Selčaninu iz policije.

Najčitaniji članci