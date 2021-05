U gostovanju za N1 Studio, predsjednik nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Vilim Ribić osvrnuo se na prijedlog o zabrani rada nedjeljom.

- Rekao bih da je neradna nedjelja predizborna finta, ali to nije za osudu jer vladajući imaju legitimno pravo tako pridobiti simpatije birača - istaknuo je Ribić i objasnio da bi nedjeljom trebali raditi samo oni za koje je to nužno.

Osvrnuo se i na pitanje je li važnije radnika pošteno platiti i za nedjelju ili ukinuti rad nedjeljom, i rekao da bi podržao adekvatno plaćen rad nedjeljom, ali da je ta ideja neostvariva.

- To odmah potpisujem i to je najbolje rješenje, ali moramo živjeti u realnom svijetu. Ta priča da će poslodavci platiti, a inspekcija provjeravati, to stalno slušamo. Država ne funkcionira, oslabljena je, radne inspekcije ne rade, sudovi ne štite radnike, ljudi nisu zaštićeni, građani nisu zaštićeni na radnom mjestu, to je nedopustivo i to bi Ustavnom sudu trebao biti prioritet da nema neoliberalnog tsunamija u njihovim glavama. - rekao je Ribić i dodao da radnički sloj radi više nego što je plaćen.

Na kritike da sindikalisti ništa ne rade, a dobivaju veliku plaću, odgovorio je:

- Moj radni tjedan ima od 60 do 70 radnih sati 20 do 30 godina. Od 15. kolovoza nisam imao nijedan slobodan dan, ni Božić ni Uskrs. Vodim dvije organizacije, član sam međunarodnog tijela, pišem publikaciju za članove popodne, navečer, vikednom i praznikom. Ljudi me stalno zovu, puno je problema. Nisam jedini, i drugi sindikalci rade jako puno. Ta predodžba je namjerna da bi se potkopala vjerodostojnost sindikata. Sindikati su najčestitiji dio hrvatskog društva – nema nijednog u zatvoru.

Osvrnuo se i prozivke zbog dnevnica koje je dobivao i rekao:

- Nemam kompleksa jer za tako nešto ne mogu biti odgovoran. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) donio je odluku za 350 delegata, da za vrijeme pandemije održi sustav i sastanke i da se umjesto dnevnice kao naknada za taj rad daje stimulacija jer to traži neki rad. Mi za to ne primamo plaću, nismo europarlamentarci. Možda je to kriva odluka, ali ja za nju nisam odgovoran. Dnevnica je 200 eura, a kad nije pandemija, dnevnica je 290 eura što uključuje hotelski smještaj.