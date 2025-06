Ričard: 'Ako Modrić ne uđe u Gradsko vijeće Zadra mi dajemo ostavku! Idemo u nove izbore'

Enio Meštrović svima znani kao Ričard sa svojom listom Ričard Nezavisni osvojio je tri mandata u Gradskom vijeću Grada Zadra bez previše truda. Imali su tek dva jumbo plakata.

On je prokomentirao trakavicu koja se već dva tjedna proteže u Zadru i vezana je uz nezavisnog kandidata Roberta Modrića. Riječ je o dva nevažeća listića koja bi mogla biti i važeća. Na jednom je zaokruženo Modrićevo ime i pri dnu neka tri slova, a na drugom listiću je zaokružen njegov redni broj, a njegova lista je prekrižena znakom X.

Ustavni sud RH odbio je žalbu zadarskog SDP-a na rješenje Županijskog izbornog povjerenstva, ali je zato prihvatio žalbu Daniela Mijatovića, čelnika zadarskog ogranka stranke Pravo i Pravda.

- Ustavni sud je nakon izvršenog uvida u sporni glasački listić serijskog broja 0006336, utvrdio pravilnim zaključak ŽIP-a da, pored urednog zaokruženog broja sedam ispred imena kandidata, glasački listić sadrži i tekst koji utječe na ispunjenje uvjeta iz članka 72. ZoLI-ja te se opisanim popunjavanjem glasačkog listića ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao, navodi se u odluci Ustavnog suda.

Ričard je stoga ponudio svoje rješenje, prenosi Kalelarga Info.

- Ako slučajno gospodin Modrić ne uđe u Gradsko vijeće, predlažem da svi damo ostavke i idemo na nove izbore. Mi prvi ne želimo biti dio takve priče. Dajmo ostavke i ponovimo izbore.

- Ukoliko žalba ne prođe na Ustavnom sudu, prvi ćemo se maknuti iz Gradskog vijeća, a nadam se da će i oporba, ako je uopće oporba – napraviti isto. Dat ćemo do znanja da se mičemo. Ako nisu oporba, ako su uz HDZ, onda neka ostanu. U predizbornoj kampanji su govorili da žele promjene, pa ako je tako neka to i dokažu. Robert Modrić zaslužuje da uđe u Gradsko vijeće, mrcvari ga se tu zbog dva listića koja su navodno upitna, a ja i moji vijećnici ne želimo biti dio toga. Zakon je jasan, ukoliko se Gradsko vijeće ne konstituira dva puta za redom, odnosno na dvije sjednice, idu novi izbori. Ja sam u to ušao čista srca i obraza, kao i moji vijećnici, a jesu li drugi – neka pokažu - poručio je Meštrović.

- Moralno je da odstupimo ako nije sve odrađeno pošteno i ako se nekom nanosi nepravda, u ovom slučaju Robertu Modriću. Vidi se da je čovjek emotivan, iskren i pošten. Želim mu zdravlje i spremni smo učiniti sve da mu pomognemo da dobije satisfakciju koju zaslužuje - smatra.