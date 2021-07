I staro i mlado u nedjelju je pohrlilo u Radošić na revijalnu koridu na kojoj je dvadeset šest bikova bodača ukrstilo svoje rogove.

Šampionsku koridu Radošić, u Dalmatinskoj zagori u Škopljancima organizirali Dućo Kurobasa, Ivica Baran, Josip Biletić i Jure Ljubić. Temperaturu koja se penjala do gotovo četrdeset stupnjeva dodatno je svojim komentarima podgrijavao Ričard, glavni voditelj radošičke koride.

- I velečasni dolazi, on je taj dan uzeo bolovanje samo da vas može blagosloviti u neumjerenosti u jelu i piću. Taj smrtni grijeh ovaj dan ne postoji - najavio je Ričard.

I sve je nekako prolazilo dosta mirno u lakoj kategoriji dok rogove u užarenoj koridi nisu ukrstili polu teškaši. Vlasnici bikova na trenutak su ostavljali dojam veće nervoze nego sami bikovi čije su borbe uglavnom kratko trajale.

- Svaki gazda očekuje pobjedu svojeg bika. Moj Bada Hari je pobijedio. Ovo mu je treća javna pobjeda ove godine - govori nam Toni Poljak, ponosni vlasnik bika.

U pauzi koristimo vrijeme za upitati Ričarda koje su mu koride draže: ove, ili one u skupštini.

- A vi bi mene na politiku 'vatali. Ovdje sam ja Ričard. Ona budala od Eni je otišla u politiku. I eno mu je. Ja se nisam okoristio, uhvatio sam za njega sedam vijećničkih mandata, a on meni nije vratio ništa. Sad se ja moram j….at od sela do sela, ali ovdje mi je baš čast doći. Ovo je velika manifestacija. Normalno da ću ja ovo naplatit', to ne ide u nikakva porezna davanja. A ja sam sutra već normalniji čovik jer neću biti nervozan i imat ću plaćene sve račune. Puno mi je ovo draže gledati, nego ono u Španjolskoj. Tamo ubiju jadnog bika, a ovdje se oni malo glavom u glavu i to ti je sve - govori dobro raspoloženi Ričard.

Ima on svoje pojašnjenje i za velika okupljanja i pandemiju, stroge epidemiološke mjere.

- Ja ovako bez rogova i zubi najradije bi zaplesa, neki sentiš. Di kod se nešto događa di se god para može uzet tu korone nema. Mi smo sad imuni dok god ne završe vruća vrimena - spremno će Ričard koji već u sljedećem trenutku najavljuje borbu.

To nestrpljivo iščekuje i mlada trenerica bikova i vlasnica četiri bika, Gabrijela Čuk iz Muca Gornjega. Njen teškaš Brnješa borit će se s Kukanom iz BiH. I što su borbe odmicala prema smiraju dana to su bile jače, oštrije. Prema procjenama organizatora, bilo ih je oko trinaest tisuća koji su uživali u adrenalinskom izazovu. Gledati borbe iz neposredne blizine gdje su bikovi u direktnom kontaktu s publikom je, poručuju zaljubljenici korida, neprocjenjivo iskustvo.

I sve je dobro dok poraženi bikovi ne odluče prošetati kroz publiku. Nekima se nije dalo vani iz koride. Najdulja i, prema komentarima, najzanimljivija borba vodila se između bikova Ronalda i Gareše. Trajala je gotovo petnaestak minuta. U snažnom srazu grdosija od kojih ni jedan ni drugi nisu uzmicali, pobijedio je Ronaldo vlasnika Josipa Ribičića iz Šestanovca.

Za sami kraj ostavljene su borbe teškaša. U toj kategoriji slavio je bik Kobra braće Tubić.

- Vidite ovo je prava korida i nema ovdje mrcvarenja bikova kao što to neki žele prikazati. Mi naše bikove pazimo, oni imaju posebnu ishranu, a to što se bodu, pa bodu se i na livadi to je njihov urođeni instinkt - rekli su nam bez iznimke vlasnici bikova bodača.

Pobjeda u koridi nosi posebnu obvezu, jer bikovi koji pobjede dobivaju na cijeni, ali i vlasnicima ostaje za svaku sljedeću koridu pripremati bikove i nadati se pobjedi. Sljedeća je već za desetak dana u Šestanovcu jer ljetni mjeseci „rezervirani“ su za dalmatinske koride i borbe bikova bodača.