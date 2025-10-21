Riječki Slučaj Č: Gradonačelnica pokrenula istragu i blokirala ured zbog ukradene čokolade

Tko među nama običnim smrtnicima ne bi proglasio izvanredno stanje da mu netko ukrade čokoladu?

Pa makar načetu. Pa makar tuđu. Jer - hej! - ipak je to čokolada.

Ovih dana u javnost se probila slatka priča iz riječkog Gradskog poglavarstva u kojem je nova gradonačelnica Iva Rinčić ograničila pristup katu zgrade na kojem se nalazi njezin ured i uvela pravilo prema kojem se u njezin ured može ulaziti samo uz prethodnu najavu ili po pozivu, a sve zbog slučaja kojeg je prijavila Etičkom povjerenstvu.

Otkrilo se da je to bilo zbog - ukradene čokolade.

Videosnimka je otkrila da je nekoliko zaposlenika Gradske uprave premještalo namještaj u radnom salonu gradonačelnice Rinčić, a jedan od njih je uzeo (načetu) čokoladu sa stola i strpao je u džep.

Tko bi odolio slatkom iskušenju?

Izgubljeno povjerenje

Gradonačelnica Rinčić objasnila je kako se ovdje ne radi o vrijednosti ili iznosu otuđene stvari, već o "izgubljenom povjerenju".

Reklo bi se, bolje izgubiti povjerenje na čokoladi, nego na namještenom natječaju, korupciji, kriminalu. Letvicu je Rinčić, nezavisna kandidatkinja koja je uspjela srušiti SDP s vlasti nakon trideset godina, postavila prilično visoko.

Ili nisko, ovisno o perspektivi.

Istraga se pokreće zbog pokupljene čokolade sa stola, zatvara se kat i zaključavaju vrata Ureda gradonačenice zbog ukradene čokolade iz salona. Odnosno, Rinčić podiže barikade u svom uredu zato što je netko usput zgrabio načetu čokoladu.

Što otvara ključno pitanje: ako je Rinčić izgubila povjerenje u zaposlenike zbog ukradene čokolade, jednako tako izlaže se opasnosti da njezini suradnici i zaposlenici izgube povjerenje u gradonačelnicu koja se na ovaj način, ovim povodom i zbog ovakvog incidenta, paranoično izolira iza zatvorenih vrata svog ureda.

Gdje napeto očekuje novi akt sabotaže.

Ili novu krađu slatkiša.

Kad padne šećer

A opet, tko ne bi ovako pretjerano reagirao kad se radi o jednoj čokoladi, pogotovo kad padne šećer?

Izborna pobjednica Rinčić novopridošlica je u riječku Gradsku upravu, neki bi rekli i novopridošlica u realnu politiku, što znači da mora graditi svoj status i reputaciju, ne samo u javnosti i medijima, nego i među zaposlenicima i ljudima kojima je okružena. Reputaciju koja će joj pomoći provoditi programe i realizirati planove ili čak samo uvoditi reda u gradskoj upravi.

Međutim, čokoladna afera ili Slučaj Č. izlaže je poruzi i ruganju. Poput statusa SDP-ovca Marka Mataje-Mafricija, člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, koji spektakularno objavljuje "Čokoladna lady strikes again".

Istraga zbog čokolade

Ova priča neobična je i utoliko što je javnost navikla na to da iz gradskih uprava ispadaju grandioznije i spektakularnije afere, poput milijunskih poslova, mutnog zapošljavanja, nepotizma, pogodovanja, nekad čak i korištenja službenih kartica u bordelima.

Sada je gradonačelnica pokrenula istragu u gradskoj upravi zbog ukradene načete čokolade.

Nema sumnje da Rinčić u prvim mjesecima mandata želi da ju se shvati ozbiljno. Ipak, možda će se shvatiti preozbiljno. Ili će od ovoga trenutka izgubiti svaki privid ozbiljnosti.

Paranoja, izolacija, zaključavanje i distanciranje od zaposlenika i suradnika novog gradonačelnika nikad nije dobar znak.

Osveta zaposlenika

Osim toga, Rinčić se ovime izlaže osveti zaposlenika, ne samo onog koji je posegnuo za nesretnom čokoladom. Jedna od osvetničkih metoda moglo bi biti curenje informacija i prijavljivanje svake sitnice koju gradonačelnica kaže ili učini.

Ako je čokolada granica od koje se polazi, onda su sve kombinacije u igri.

Pohvalno je i donekle utješno što gradonačelnica Rinčić želi suzbiti kriminal u korijenu. Međutim, ovdje se ne radi o tome, koliko o nesigurnosti i nelagodi kojom Rinčić stupa hodnicima gradske uprave. Gdje gubi povjerenje zbog otuđene i odgrižene čokolade, čime razotkriva vlastite slabosti, pa čak i paranoju.

Rinčić se ovime izolirala od ostatka uprave i pobrinula se da joj ubuduće sve čokolade budu na broju i na oku. I pod zubom.

I opet, tko bi joj na tome mogao zamjeriti?