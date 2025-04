Riječki srednjoškolci spasili su ljude iz goruće zgrade: 'Ili uđeš u vatru, ili stojiš vani i snimaš'

Hrabri 17-godišnjaci Amel Topić, Adin Solak i Ante Vukušić u siječnju prošle godine postali su ponos svoje Prometne škole, grada Rijeke, ali i Primorsko-goranske županije, spasivši nekolicinu radnika i stariju gospođu (81) iz gorućeg stana na riječkom Korzu.

Učenici riječke Prometne škole nevjerojatnu hrabrost pokazali su pri povratku iz škole, kada su oko 20 sati uočili gusti dim koji se širi iz stana zgrade na Korzu. Dok je nekolicina građana stajala po strani, hrabri srednjoškolci nisu dvojili ni sekunde već su utrčali u zgradu u plamenu, probijajući se kroz gusti dim prema stanu koji je pretvoren u hostel, a u kojem je buknuo požar.

Riječki srednjoškolci utrčali u zgradu koja gori i spasili ženu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Poslije škole smo išli u grad s namjerom negdje popit cugu kada smo vidjeli kako se dimi iz zgrade. Ljudi su stajali dolje, nitko nije htio pomoći. Bez razmišljanja smo otrčali gore. Ja sam krenuo gasiti plamen dok po meni nisu krenule padati iskre od struje, budući da je iznad mene bila električna sklopka. Tad sam povikao svima da se sagnu i da krenemo van - prisjeća se Amel, inače član DVD-a Sušak koji želi postati profesionalni vatrogasac.

U međuvremenu su dečki iz žurno pomagali evakuirali nekoliko stranih radnika koji su boravili u hostelu.

- Dim je bio gust i slabo smo išta vidjeli bez obzira na bliceve mobitela, ali smo se ipak snašli - kažu hrabri dečki koji su potom shvatili da se na katu iznad opožarenog stana nalazi i žena zarobljena u dimu.

Riječki srednjoškolci utrčali u zgradu koja gori i spasili ženu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Tada im je pomogao jedan od radnika od kojeg su doznali za nju kada je povikao :"Woman, woman!". Odmah su se uputili na kat gdje su zatekli teško pokretnu 81-godišnjakinju.

- Radnik je imao veću težinu od gospođe i pao je niz stepenice, gospođe preko njega. Mi smo pali preko njih, ali nekako smo je uspjeli uspješno izvući - dodaju hrabri riječki dečki. I dok su oni žurno reagirali nekolicina ljudi stajala je pred zgradom i samo promatrala.

- Samo su stajali dolje pred zgradom i snimali cijeli prizor mobitelima, i to je to, nitko nije ulazio osim nas trojice - čudi se Adin.

- Mi smo htjeli pomoći što prije, bili smo dužni to napraviti. Što smo mogli napraviti - napravili smo. Prijatelj je krenuo gasiti požarnim aparatom, mi smo krenuli ljude izvlačiti iz zgrade, tražit ih sa svjetlom, a onda smo uspjeli izvući i ženu i njezinog unuka i to je to - skroman je Ante. Ubrzo su stigli vatrogasci i ekipa hitne pomoći zbrinuvši ženu koja je idući dan puštena na kućnu njegu. Policija je kasnije utvrdila kako je uzrok požara bio kvar na električnim instalacijama. U stanu u kojem je buknuo požar vatrogasci su zatekli 10-ak punjivih baterija električnih skutera, koje su radnici koristili za dostavu, a koje su najvjerojatnije opteretile mrežu.

Mladići su složni kako bi, da moraju, sve opet ponovili.

- Kada sam došao doma otac me je pitao - kako ti je palo na pamet da uđeš unutra? Ja sam rekao - tata, nema tu što pasti na pamet, ili uđeš ili stojiš kao svi drugi i snimaš - zaključuje Ante.

