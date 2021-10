Riječani Andrija Čolak i Denis Polić jučer su se na Facebooku pohvalili kako su krenuli u osvajanje Amerike sa svojim franšiznim lancom brzde hrane, Surf'n'Fries.

Kako je Andrija Čolak objasnio u objavi, u SAD-u planiraju otvoriti preko 300 dućana.

Prvi europski brand koji ima ugovor s Walmartom

- Stigao je i taj dan! SURF'N'FRIES JE KRENUO U OSVAJANJE AMERIKE!!! Ovo je prvi od planiranih 300+ dućana koji se otvorio na današnji dan. Zadnjih godinu i pol dana smo danonoćno radili na otvaranju Američkog tržišta. Još krajem prošle godine uspjeli smo potpisati ugovor sa Walmart-om najvećim retail lancem na svijetu u kojem otvaramo naše dućane. Do sada niti jednom europskom brandu nije pošlo za rukom dobiti ugovor sa Walmart-om, a kamoli graditi nacionalni QSR lanac u Americi, mi smo uspjeli zbog pravog timing-a, pravih ljudi s kojima smo radili i koncepta u koji smo beskrajno vjerovali. Bili smo voljni napraviti mnoge promjene poput proširenja meni-a u tkz. „full menu“ što znači da imamo sve od doručka, preko chicken burgera, pa do deserta. Također, zbog specifičnosti tržišta morali smo promjeniti i ime jer „Surf“ u Americi podrazumjeva riblje proizvode, a naše pozicioniranje je u „chicken“ segmentu, tako je nastala „surfajuća kokoš“ odnosno SURFIN' CHICKEN (ovo nije bila niti malo laka odluka). Trenutno je u procesu otvaranja 12 lokacija, od toga 10 u Texasu i 2 Kaliforniji. Za sada je odaziv franšizera izvrstan jer pred potpisom imamo još 50 lokacija. U planu je otvaranje preko 300 lokacija u sljedećih 5 godina samo u Walmartu, planiramo razvijati i druge formate poput Drive Through i sl. Sve ovo smo odradili vlastitim snagama, bez vanjskog financiranja, u doba kada su nam svi dućani bili pozatvarani zbog pandemije te su nam prihodi bili ravni nuli. Nevjerojatno je koliko se može postići sa jako malo samo ako nešto dovoljno jako želiš i vjeruješ (i ne odustaješ dok luđački guraš naprijed). Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez naših franšizera koji su vjerovali u brand, koncept i nas, pa im zato veliko hvala! Također, veliko hvala svima koji su bili uz nas zadnjih 12 godina i trpili poprilično lude ideje, ali evo nekad se i najluđe ideje ostvare 🙂 ….huh sad mi je lakše jer sam morao šutit o ovome mjesecima... 🙂 HVALA SVIMA - objavio je Čolak na Facebooku.

Surf'n'Fries započeo je s radom 2009. godine, a danas već imaju preko 70 franšiza u gotovo 20 zemalja.