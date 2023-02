Riječki svećenik o napadaču s Platka: 'Luka je dobar dečko. Žao mi je što se upleo u sve to'

Luka je iz moje župe, sve što sam, s krajnje kršćanskim porivom, htio reći, jest da mi je jako žao što se Luka dao uplesti u to, trebao je odmaknuti se ako je ikako bilo moguće. Nitko ne opravdava čin, jadni i svi drugi ni krivi ni dužni, netko snosi posljedice zbog tuđe greške. Ako je Luka pogriješio, treba biti sankcioniran, ako nije, ne znam što ćemo onda. Ako im ovo ne bude životna škola, ništa neće biti, kazao je za 24 sata svećenik Kristijan Zeba iz Župe Sv. Križa u naselju Srdoči u Rijeci.

Na svome je Facebooku podijelio fotografiju s MMA borcem Lukom Tirielom Abramovićem, jednim od napadača s Platka. Zeba kaže kako on nije sudac, ali da će biti tihi molitelj.

- Dragi moj Luka! Žao mi je što se ove nedjelje dogodila situacija i ponašanje koje nije ni malo primjereno niti opravdano. Pogodila me ova vijest za koju sam danas tek čuo. Nisam sudac niti to smijem biti, ali bit ću tihi molitelj za sve. Da se više nikad nikome ne dogodi. Mladi čovjek može biti ponesen svojom ne pažnjom ali to ga ne opravdava. Stoga molimo svi jedni za druge. A svima kojima je sada najteže u boli na duši i na tijelu molim Gospodina za zdravlje i brzi oporavak. A nama svima neka ovo bude za opomenu. Ljubiti, opraštati i moliti za oprost - napisao je Zeba ispod fotografije.

- To je fotografija stara točno godinu dana, snimljena nakon mise. Luka i njegova obitelj moji su župljani, zato sam imao potrebu reagirati, pojašnjava Zeba danas za 24sata.

- Luka je uvijek bio dobar i korektan dečko, nikad od njega nisam čuo ružnu riječ, a kamoli da je nekoga napao, niti je ikad s njim bilo problema. Ne radi se ovdje ni o kakvoj mojoj podršci, samo sam želio reći da mi je jako žao što se to na Platku dogodilo. Čekam, kao i svi, što će institucije reći, samo mi je jako žao što je Luka sebi dopustio biti dio toga, to sam htio naglasiti, dodaje svećenik.

- Ako ga je ponijela slabost, nije joj smio dozvoliti da prevlada. Nasilje nikad nije rješenje za bilo što, ni verbalno, a kamoli fzičko, zaključuje Zeba. Društvo, pa tako i medije, poziva na stišavanje strasti i tenzija.

