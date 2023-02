Odbio krstiti dijete lezbijkama, uz fotku s MMA napadačem napisao: 'Bit ću tihi molitelj'

Svećenik Kristijan Zeba iz Župe Sv. Križa u gradskom naselju Srdoči u Rijeci podijelio je na Facebooku fotografiju s MMA borcem Lukom Tirielom Abramovićem, koji je jedan od napadača s Platka. Zeba kaže kako on nije sudac, ali da će biti tihi molitelj.

'Mladi čovjek može biti ponesen nepažnjom'

- Dragi moj Luka! Žao mi je što se ove nedjelje dogodila situacija i ponašanje koje nije ni malo primjereno niti opravdano. Pogodila me ova vijest za koju sam danas tek čuo. Nisam sudac niti to smijem biti, ali bit ću tihi molitelj za sve. Da se više nikad nikome ne dogodi. Mladi čovjek može biti ponesen svojom ne pažnjom ali to ga ne opravdava. Stoga molimo svi jedni za druge. A svima kojima je sada najteže u boli na duši i na tijelu molim Gospodina za zdravlje i brzi oporavak. A nama svima neka ovo bude za opomenu. Ljubiti, opraštati i moliti za oprost - napisao je Zeba ispod fotografije.

Odbio krstiti dijete lezbijskog para

Inače, Zeba je krajem ljeta prošle godine došao u pozornost javnosti kada je odbio krstiti dijete lezbijskog para. Tada je rekao kako su oni već u grijehu jer žive u suprotnosti s naukom Katoličke crkve i optužio ih je da provociraju.

Podsjećamo, Tiriel Luka Abramović, Matej Krunić i Lovro Pavelić napali su u nedjelju navečer na skijalištu na Platku HGGS-ovca, ljude koji su mu priskočili u pomoć i djevojku nakon što su driftali BMW-om koji im je zapeo u snijegu. Kad su HGSS-ovca pitali da im izvuče auto, odbio je. Nokautirali su ga. Šutirali su ga nogom u glavu dok je bio na podu. Bio je u nesvijesti.

Pogledajte snimku divljaštva

Šutirao ga u glavu dok je bio na podu

Ljudi koji su priskočili u pomoć vadili su mu jezik kako bi mu spasili život. Divljaci su napali i muškarca koji je branio HGSS-ovca i djevojku koja je bila s njima. Napadači su istrenirani borci, jednom je tata lokalni HDZ-ovac, šef u Hrvatskim šumama i upravitelj šumarije. Riječka policija o ovome se oglasila prv put dva radna dana nakon incidenta. Prekršajno su prijavili pet ljudi.

I ranije su bili prijavljivani za nasilje

Divljake su pustili. Nisu kontaktirali Državno odvjetništvo oko procjene kvalifikacije tog zločina! Premda je bilo posve očito da je nasilni trojac HGSS-ovcima nanio teške tjelesne ozljede, a ozljede su tako trebale biti kvalificirane i zbog činjenice da je jedan od ozlijeđenih gubio svijest, i premda su postojale osnove da se njihov napad kvalificira barem kao kazneno djelo nasilničkog ponašanja, to nije učinjeno! Na presici su se branili da nisu mogli prijaviti napadače kazneno jer su ozljede bile lakše.

Na istoj su presici rekli i kako nisu nikoga testirali na droge jer, citiramo 'to nije praksa u takvim slučajevima'. Objavili smo koliko su promila u krvi imali MMA divljaci i njihove ranije slučajeve nasilja zbog kojih su bili prijavljeni.

Policija je na istoj presici rekla kako je prijavljen i ozlijeđeni HGSS-ovac što se čuje na snimci. Kasnije su poslali priopćenje u kojem su objavili kako su mediji netočno prenijeli informaciju koju su čuli na presici i da HGSS-ovac nije prijavljen.

