Rijeka ima prvu aplikaciju za oboljele od raka dojke: 'Želimo najbolje rezultate liječenja'

Klinika za tumore KBC-a Rijeka prva je u Hrvatskoj uvela program rane i integrativne rehabilitacije bolesnica s rakom dojke, ENEA, u veljači 2025. Izradili su i prvu mobilnu aplikacija za pacijentice s rakom dojke, a koja donosi detaljan pregled ključnih informacija o tijeku onkološkog liječenja, ali i svim drugim važnim intervencijama kojima se mogu poboljšati ishodi liječenja i povećati kvaliteta života, o čemu smo razgovarali s predstojnicom Klinike za tumore, izv. prof. dr. sc. Ivanom Mikolašević.

U aplikaciji, navodi, kroz jednostavan, razumljiv i pregledan sadržaj bolesnice mogu pronaći konkretne upute i savjete o prehrani, fizičkoj aktivnosti, psihološkoj podršci i brizi o mentalnom zdravlju, nuspojavama onkološkog liječenja, kao i o drugim izazovima koje donose bolest i oporavak.

Sjajan tim liječnika

- U prvih deset mjeseci provedene su reevaluacije programa ENEA nakon tri i nakon šest mjeseci i imamo vrlo pozitivne reakcije naših pacijentica koje su sudionice programa i na temelju rezultata vodećih onkoloških centara vjerujemo da će i naš program ENEA utjecati na ishode liječenja. Cjelokupni program ENEA osmislila je i pokrenula dr. Iva Skočilić, specijalistica onkologije i radioterapije s Klinike za tumore KBC-a Rijeka, uz sjajne kolege iz tima za tumore dojke naše klinike, kao i u suradnji s nizom kolega s drugih klinika i zavoda KBC-a Rijeka. Ponosna sam da naša klinika ima sjajan tim liječnika, medicinskih sestara i radioloških tehnologa, koji svakodnevno rade značajne iskorake u poboljšanju skrbi, kako za pacijentice s rakom dojke tako i za druge onkološke pacijente. Moram naglasiti da je u okviru naše klinike prije sad već gotovo tri godine uvedena multidisciplinarna skrb, a koja je uvedena i u program ENEA. U tom programu djeluje više od 50 djelatnika KBC-a Rijeka, kako Klinike za tumore tako i mnogih subspecijalista različitih klinika i zavoda u okviru naše bolnice - istaknula je prof. dr. Mikolašević.

Navodi kako karcinom nije samo onkološka terapija nego da ta dijagnoza zahtijeva angažman i međusobnu komunikaciju cijelog niza različitih subspecijalističkih djelatnosti.

- Dio cjelokupne skrbi za onkološke bolesnike uveden je u Kliniku za tumore u posljednje tri godine, ali se kroz program ENEA sistematizirao, konceptualizirao i prilagodio pacijenticama s rakom dojke. Sa strane Klinike za tumore, maksimalno se prilagođavamo radnoaktivnim bolesnicama, pa Dnevna bolnica Klinike za tumore radi od 7 do 21 sat. Tako je terapiju moguće primijeniti sukladno potrebama pacijenta. I radioterapiju provodimo do 21 sat. Od 1. veljače 2025. uveli smo i popodnevnu ambulantu za tumore dojke za pacijentice koje su radno aktivne - pojasnila je.

Cilj je, dodaje, pomoći ženama da se osjećaju informirano, podržano i osnaženo u svakom koraku liječenja te im pružiti sve resurse za brži i potpuniji oporavak. Kroz aplikaciju ENEA pacijentice, navodi dr. Mikolašević, dobivaju i informacije o svim novostima, te mogu i uputiti svoja pitanja, koja se evaluiraju na savjetovalištima ENEA. Program koordinirane i integrativne rehabilitacije dio je šireg nastojanja da se ženama s ranim rakom dojke omogući holistička skrb, od trenutka postavljanja dijagnoze do povratka svakodnevnom životu.

Lako dostupna aplikacija

- Mobilna aplikacija ENEA dostupna je na Google Play/APP Storeu. Pacijentice koje su dio programa ENEA dobivaju kod s kojime mogu pristupiti aplikaciji. Aplikaciju ćemo kontinuiramo ažurirati novim sadržajima, savjetima i edukativnim materijalima u skladu s najnovijim stručnim smjernicama i potrebama korisnica. Mobilna aplikacija sadrži i standardizirani europski upitnik koji se od veljače 2025. koristi u programu ENEA prilikom tromjesečne evaluacije bolesnica. Odnosno, na temelju validiranih, standardiziranih upitnika za samoprocjenu, evaluiraju se individualne potrebe svake bolesnice te se na temelju toga upućuju stručnjacima iz pojedinog segmenta od interesa, ovisno o dominantnoj problematici. Kad pojedina pacijentica nakon tromjesečnih intervala ispuni upitnik samoprocjene, rezultati dolaze kao obavijest liječnicima tima za tumore dojke te se ovisno o dominantnoj problematici pacijentice koordinirano upućuju drugim subspecijalistima. Digitalni alati poput ove aplikacije omogućuju da podrška i informacije budu dostupni uvijek i svugdje - zaključuje te dodaje kako je mobilna aplikacija ENEA još jedan korak prema boljoj kvaliteti života pacijentica i korak prema tome da imaju ishode liječenja kao i razvijene svjetske onkološke ustanove.