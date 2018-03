Riješili misterij star 80 godina: Tko je curica iz grmlja kupina?

Anthea Ring (81) je bila stara samo šest mjeseci kada su ju pronašli u kupinama u Sussexu u rozoj haljinici, zavezanih ruku i punu ogrebotina i ugriza insekata. Odvezli su ju u bolnicu i počela je velika potraga za njezinim roditeljima. No ona je bila bezuspješna te ju je nakon šest mjeseci udomila obitelj iz Surreyja.

POGLEDAJTE VIDEO

Tek s 25 godina je saznala da je pronađena napuštena u žbunju i tada je počela tražiti svoje biološke roditelje. Prije šest godina DNK test je pokazao da je njezin otac jedan od šestero braće iz obitelji Coyne u Irskoj. Nisu znali koji sve dok nije pronađeno pismo staro 30 godina. Testirana slina s poštanske marke je pokazala da je njezin otac Patrick Coyne.

Our latest forensic technology provides closure on lifetime search for biological father #DNA #AntheaRing #forensicshttps://t.co/KivaxKHstQ