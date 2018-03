'Riješite se razdjelnika, od njih nema koristi, rade samo štetu'

Direktivu 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti Europski parlament i Vijeće donijeli su kako bi uštedjeli energiju i smanjili emisiju stakleničkih plinova.

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić kaže kako ona propisuje i obavezno mjerenje potrošnje energije. Trošak te obveze hrvatska država prebacila je na građane u vrijeme kad je ministar gospodarstva bio Ivan Vrdoljak, koji nam je rekao kako je odluka o uvođenju razdjelnika bila najjeftinije rješenje za građane u godinama recesije.

Čak je i studija Ekonomskog instituta iz 2017. pokazala da razdjelnici ne donose uštedu u novčaniku, međutim, u ministarstvu gospodarstva na čelu s Tomislavom Ćorićem još uvijek nisu izašli s novim rješenjem koje bi pomoglo građanima da se na jednostavniji način riješe nepotrebnih razdjelnika.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

'Smrzavali smo se, a računi su bili bitno veći'

- Nama su na jedan jurišni način namontirali razdjelnike, a grijanje po novom, štetnom obračunu je krenulo u listopadu 2015. godine. Nakon prvog mjeseca pojavili su se ogromni problemi, od brujanja radijatora, drmanja cijevi i slično. Praktički od tih zvukova niste mogli sjediti u miru u svojoj sobi. U firmi koja nam je ugradila razdjelnike smo odradili tri sastanka, ali ni tada nije napravljeno doslovno ništa. Mi smo dobili dojam da se tu oni ne snalaze najbolje. Zahvaljujući njihovoj slatkorječivosti, vukli su nas za nos dvije godine. Mi smo se dvije dobre sezone smrzavali - kaže Branimir Debeljački, predstavnik suvlasnika stanara u ulici Ivekovićeva 17 i 19 na zagrebačkoj Ferenščici.

Netransparentni računi

- Sistem računa je išao vrlo jednostavno. U studenom dobijete račun za listopad i on je malo veći od računa koje ste plaćali po starom obračunu. Za studeni vam dođe račun u prosincu i on je veći za 20 do 30 posto nego mjesec ranije. Na kraju vam dođe račun veći od tisuću kuna i tu nastaju veliki problem. Mi smo i dalje htjeli surađivati s tvrtkom koja nam je ugradila razdjelnike, čak smo ih molili da poprave te nedostatke no to se nije dogodilo - tvrdi Debeljački.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zgrada je počela obolijevati

- Kasnije su se pojavile gljivice po zidovima i više nismo imali strpljenja. Zgrada je počela obolijevati i tu nam je pukao film. Tada smo krenuli u jedan drugi - pravni proces kako bi se riješili razdjelnika. Prikupili smo 80 posto potpisa vlasnika stanova i zatražili smo da se iz naše zgrade uklone razdjelnici, kao i to da nas se vrati na stari obračun - po metru kvadratnom.

'Ako želite bolje grijanje i manje račune - iščupajte razdjelnike'

Debeljački je pozvao sve one koji još uvijek imaju razdjelnike u svojim domovima, kao i predstavnike stanara, da se što prije riješe štetnih uređaja i olakšaju si život.



- Otišli smo u HEP Toplinarstvo i predali smo zahtjev. Nakon toga smo skupili potpise za otkaz suradnje tvrtki koja nam je ugradila razdjelnike. Njima smo dali ultimatum da unutar dva tjedna naprave demontažu svojih velebnih uređaja, međutim, ni nakon tri tjedna nisu odradili što su trebali. Tada smo sami angažirali stručnjake koji su u 10 dana skinuli razdjelnike iz svih 150 stanova i od tada živimo puno zdravije, bolje i mirnije. Računi za grijanje bitno su manji, a grijanje je napokon opet na visokoj razini i nitko se ne smrzava. U međuvremenu mi se javio veliki broj stanara drugih zgrada i vjerujem da će se veliki broj zgrada uskoro riješiti razdjelnika. Potičem sve da to što prije naprave. Bit će im toplije, živjet će zdravije i računi će biti manji - kaže Debeljački kojega, dok razgovaramo pozdravljaju brojni stanari koji, također, svjedoče kako im je puno bolje otkako nema razdjelnika.



Darko Martinović, diplomirani inženjer strojarstva, razdjelnike smatra velikom prijevarom. On tvrdi kako stanari ne mogu kontrolirati niti povezati zavrtanje termostatskih ventila s konačnim iznosom računa.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



- Razdjelnik nije uštednik, on kao takav neće uštedjeti energiju. Koliko ćemo mi platiti za grijanje ovisi o izolaciji stana i kao i o vrsti opreme. Račun sam po sebi uopće nije transparentan. Takav je bio prije, takav je i nakon uvođenja razdjelnika. Stanari ne mogu kontrolirati niti povezati zavrtanje termostatskih ventila s konačnim iznosom računa. To dvoje ne možemo dovesti u vezu nikako, koliko god se trudili. Jedan od problema je i to što se razdjelnici često kvare. Ako se razdjelnik pokvari, krajnji korisnik nema nikakvu informaciju da se to desilo. Pravilnik o potrošnji toplinske energije dopušta tvrtki koja očitava impulse da sama procijeni kolika je bila potrošnja na dotičnom radijatoru, a to može biti broj po slobodnoj procjeni te tvrtke, što je apsurdno. U idućim mjesecima tvrtka može izvršiti takozvani povrat impulsa, međutim, impuls nije fizikalna jedinica jer nema svoj fizikalni reprezent u kilovat satima i njegova cijena tijekom jednog mjeseca nije ista kao i cijena u idućem mjesecu. Krajnji korisnik nema baš nikakve veze s onim što se događa s radijatorima - tvrdi Darko Martinović.

'Zakonodavca nije bilo briga za građane'

- Za one koji ne uvedu razdjelnike, kazne su drakonske i kreću se od 20 do 50 tisuća kuna. S druge strane, zakonodavac nije predvidio nikakvu obavezu za distributere, na primjer za HEP Toplinarstvo da u svojim podstanicama stavi običan LCD display na kojemu će pisati koliko je tijekom mjeseca potrošeno energije, a da ne kažem ono što je tehnički, po mom mišljenju, potpuno izvedivo, da se stanje u podstanicama dostavlja u digitalnom obliku tvrtkama koje očitavaju impulse. Time bi mi kao krajnji korisnici mogli vidjeti procjenu, osim u impulsima - kolika je naša prosječna u kilovat satima - rezolutno će Martinović.



- Ne razumijem otkud takav entuzijazam zakonodavcu za propisivanje kazni onim ljudima koji ne ugrade razdjelnike - to mi je neshvatljivo. Do sada je Pravilnik mijenjan triput. Jednom su impulsi, odnosno razdjelnici igrali veću ulogu, pa se onda prelazilo na prosječan broj impulsa, da bi se sad opet vraćalo na impulse. Očito je da je tu bilo dosta lutanja. Bit svega je da mi kao građani za uloženi novac nismo dobili ništa.

Elektroenergetičar i diplomirani inženjer elektrotehnike,također razdjelnike smatra prijevarom. Napominje i kako građani zapravo ne znaju što plaćaju.- Možda je stvarno postojala poštena namjera, međutim, kad se prepusti privatnom sektoru upravljanje ovakvim stvarima i to bez nadzora države, a država složi zakonsku odredbu da privatna tvrtka može raditi što hoće bez nadzora države, onda se desi ovo što se dešava. Država nije zaštitila nas privatne korisnike i skrojila je zakon koji kažnjava građane koji ne žele ugraditi razdjelnike. To je apsurdno - tvrdi Martinović koji napominje kako HEP Toplinarstvo isporučuje toplinsku energiju svojoj podstanici i on to naplati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



- HEP Toplinarstvo nakon toga više ništa ne interesira. A onda netko radi obračun te energije na temelju djelovanja tih razdjelnika po stanovima i to je to. E sad, da li taj koji radi obračun ima pola neispravnih razdjelnika ili nema, mi to ne znamo. Još veći problem je s izvještajima koje građani nemaju, odnosno ne znaju što su potrošili i koliko su novaca to platili. Zalažem se za to da stanari konačno dobiju pravo na uvid koliko je impulsa potrošeno. Mislim da imamo pravo znati koliko smo potrošili - kaže Martinović.

'Predstavnici kućnog savjeta žestoko su agitirali za uvođenje razdjelnika. Zašto?'

Za kraj nam je Martinović kazao kako prije donošenja zakona nije napravljen nekakav prototip koji bi pokazao jesu li razdjelnici isplatili ili nisu.



- Najgore od svega je to što država, kao što vidimo, može donijeti nekakav zakon, a da nikoga iz struke ne pita ništa o tome. To je nevjerojatno. To je prijevara. Mnogi predstavnici kućnog savjeta agitirali su svojedobno da se ugrade razdjelnici u zgrade, međutim, oni nisu kompetentni za ta pitanja. Čak su i ljude koji su stručni žestoko uvjeravali da je ugradnja razdjelnika dobra stvar. Sigurno je postojao neki interesni razlog zbog čega su oni toliko inzistirali na ugradnji razdjelnika - za kraj će Martinović.

Foto: 24 sata

Vrdoljak: Razdjelnici su najjeftinije rješenje za građane

Ministar gospodarstva u vrijeme uvođenja razdjelnika bio je aktualni predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak. Unatoč brojnim pitanjima koje smo mu poslali, Vrdoljak nam je odgovorio šturim priopćenjem u kojemu navodi, suprotno izjavama naših sugovornika, kako je uvođenje razdjelnika bilo najjeftinije rješenje za građane.



- Odluku o uvođenju razdjelnika sam donio poštujući obveze koje je RH preuzela ulaskom u EU, u dobroj vjeri i u danim okolnostima. To je bilo najjeftinije rješenje za građane u godinama recesije. Rasprave je li to dobro rješenje smatram bespredmetnim, jer dvije godine nakon mog odlaska s mjesta ministra gospodarstva, čak dva ministra nisu ponudila bolju alternativu. Nemam problema čestitati nekome tko je kadar ponuditi bolje rješenje, ali do sada nažalost nije. U aktualnoj Vladi radimo na dopunama pravilnika za koje vjerujem da će otkloniti uočene nedostatke - kazao je Vrdoljak.

Ministar Tomislav Ćorić: Neće biti velikih promjena

Da velikih promjena neće biti potvrdio nam je i ministar Ćorić. On tvrdi kako će doći do izmjene formule za obračun troškova, ali to u konačnici građanima neće umanjiti račune.



- Promjenama u Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju predefinirat će se model za obračun te izmijeniti formula za obračun troškova kod obračuna prema razdjelnicima troškova toplinske energije kako bi se nivelirali nekarakteristični slučajevi pretjerane alocirane potrošnje - rekao je ministar gospodarstva.