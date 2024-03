Rimac je kaznu Povjerenstva za sukob interesa rušila s tri riječi šefu Visokog upravnog suda

U lipnju 2017. godine, Povjerenstvom za sukob interesa predsjedava Dalija Orešković. Pokreću postupak protiv Josipe Pleslić ex. Rimac koja u imovinskoj kartici nije točno upisala svu imovinu. Naime, izostavila je upisati dva stana u Kninu u vlasništvu njenog tadašnjeg supruga, Danijela Rimca koje je etažirane dobio od države. I to kako ih je dobio je bilo predmet sudskog postupka protiv bivše ravnateljice Uprave za područja posebne državne skrbi, Anne Marije Radić. Ona se u kaznenom postupku branila da su ta dva stana jedna stambena cjelina, a tako je i Rimac upisala u imovinsku karticu. Međutim, Povjerenstvo ju je pismeno opomenulo da mora upisati površinu i vrijednost etažiranih stanova. Ona je to svejedno odbila napraviti.

Dolazi travanj 2018. godine, na čelo Povjerenstva dolazi Nataša Novaković, a predmet protiv Rimac zaključuju kaznom od 4.000 kuna. Rimac to nikako ne želi platiti, pa se, kako otkriva Jutarnji list, obraća predsjedniku Visokog upravnog suda Anti Galiću, tri dana nakon odluke Povjerenstva. Dogovaraju susret u kojem ona, kako je vidljivo iz poruka koje je slala svom odvjetniku Vinku Gušliji, s Galićem priča o tome kome se treba žaliti na odluku Povjerenstva.

Ove poruke su važne jer svaki dužnosnik ima pravo osporavati odluku Povjerenstva pred prvostupanjskim Upravnim sudom, a zatim pred Visokim upravnim sudom. Gulišija je inače odvjetnik i Anne Marije Radić. Rimčeva se u isto vrijeme, pred kraj roka za podizanje tužbe protiv odluke Povjerenstva, dopisivala i s bivšom Ustavnom sutkinjom Slavicom Banić. To je sutkinja koja je bila pod mjerama nadzora zbog sumnje da je primila mito od Zdravka Mamića kako bi srušila Zakon o sportu. Iz novoobjavljenih poruka, vidljivo je da je Banić pisala žalbu za Rimac. Vidi se i da je Rimac Banićkin broj dobila od zlatara Paška Dodića. On je navodno bio i posrednik u komunikaciji između Banić i Mamića. Bivša ustavna sutkinja je za Rimac napisala žalbu i poslala joj uz molbu da dokument prvo skine iz maila pa tek onda pošalje dalje kako se cijela stvar ne bi povezala s njom. Banić je kao protuuslugu navodno od Rimčeve tražila da ju preporuči za angažman u Venecijanskoj komisiji, stručnom tijelu Vijeća Europe.

Inače, u prvom setu poruka koje je objavio Jutarnji list iz 2018. godine, između Josipe ex. Rimac i novog GDO - a Ivana Turudića, je i poruka: 'Evo bistrim zakon o sprječavanju sukoba interesa' koju je Rimac poslala Turudiću.

On joj odgovara da se Povjerenstvo ponaša kao tužitelji i suci. Rimac ga je dvije godine prije, kad je Povjerenstvo pokretalo postupak protiv Tomislava Karamarka zbog afere 'konzultantica' , tražila da joj pošalje pravilnik o radu povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. To je famozna poruka u kojoj ga naziva 'Radosti'. Nije bila u Zagrebu pa joj ga nije mogao dostaviti. Ona predlaže da mu pošalje Vladu Galića, savjetnika Kolinde Grabar Kitarović, koji je otišao s te pozicije zbog afere SMS.

Kako se bliži rok za prijavu na mjesto ravnatelja NP Krka, Rimac postaje nervozna jer je tu htjela prijeći iz Ministarstva. Upravni sud odlučuje u njenu korist.

Povjerenstvo ulaže žalbu na odluku splitskog Upravnog suda i predmet dolazi do Visokog upravnog suda na čijem je čelu Ante Galić. Rimac mu šalje seriju poruka, a Galić naziva Rimac 15. siječnja 2019. godine, kad je žalba stigla na sud kojem je on predsjednik. Njihovo dopisivanje se nastavlja, a Visoki upravni sud na kraju odlučuje da je Povjerenstvo pretjeralo kad je kaznilo Rimac. Ona te godine postaje jedina dužnosnica koje je uspjela poništiti odluku Povjerenstva za sukob interesa.