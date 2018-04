Rimac kažnjena s 4.000 kuna, kaznu može platiti u dvije rate

Kao propust je utvrđena činjenica da je državnA tajnicA u Ministarstvu uprave Josipa Rimac (HDZ) u imovinskoj kartici navela kuću u vlasništvu supruga, no kuća je etažirana i ima tri odvojena stana, tako da nije riječ o jednoj nekretnini, nego njih tri.

- Možemo nedvojbeno utvrditi da je dužnosnica ovdje povrijedila odredbe zakona vezano za točno i potpuno iznošenje podataka o svojoj imovini. Bez obzira na točnu vrijednost i zakonitost dobivanja te nekretnine, ona u odnosu na podatke iz zemljišnih knjiga nije istinita - kazala je izvjestiteljica u Povjerenstvu Tončica Božić.

Povjerenstvo se složilo da je Rimac mogla zatražiti to tijelo za dodatna objašnjenja vezano za prijavu imovine u kartici, no ona to nije učinila, a nije izmijenila podatke ni nakon pokretanja postupka zbog sukoba interesa.

- Postoji mogućnost da se u napomeni napiše sve što treba i pojasni, pa onda ne bi bilo problema. Ovo traje dugo i dužnosnica nije izmijenila podatke u imovinskoj kartici od 2016., a s obzirom na činjenicu da je već bila sankcionirana vezano za povrede odredbe podnošenja izvješća u imovini, predlažem sankciju od 4.000 kuna - kazala je Božić.

Rimac može platiti izrečenu sankciju u dvije rate.

Matko Glunčić nije vodio računa o vjerodostojnosti i nepristranosti, ali za to nema propisane sankcije

Povjerenstvo je odlučilo i da u predmetu državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Matka Glunčića, oko dodjele sredstava udruzi u kojoj je bio član i časopisu koji udruga izdaje, došlo do povrede načela, da nije vodio dovoljno računa o vlastitoj vjerodostojnosti i nepristranosti. No, za tu odredbu nema propisane sankcije.

Prema neanonimnoj prijavi koja je podnesena protiv njega, navodi se da je Ministarstvo u kojem je Glunčić državni tajnik isplatilo časopisu Matematičko-fizički list gotovo 70 tisuća kuna. U isto vrijeme Glunčić je bio član Upravnog odbora Hrvatskog fizikalnog društva koje izdaje časopis.

Bio je prijavljen da je donosio odluke o financiranju Hrvatskog fizikalnog društva u trenutku dok je bio kandidat za člana Upravnog odbora udruge, što je na kraju i postao, te da je donio odluke o materijalnoj pomoći za časopis Matematičko-fizički list, izdavača Hrvatskog fizikalnog društva.

Povjerenstvo za sukob interesa je utvrdilo da povjerenstvo koje je predlagalo odluke nije birano za vrijeme njegova mandata i da je javni poziv raspisao prethodni ministar Predrag Šustar. To, prema stajalištu Povjerenstva za sukob interesa, ukazuje da Glunčić nije mogao zlorabiti prava prilikom donošenja odluke, već da je samo formalno potpisivao odluke.

Nije pokrenut postupak protiv Reinera

Povjerenstvo nije pokrenulo postupak protiv potpredsjednika Hrvatskog sabora Željka Reinera (HDZ), protiv kojega su stigle dvije prijave u svibnju prošle godine u kojima stoji da je postao vitez reda Svetoga groba jeruzalemskog, čime je postao podređen svetom Ocu. U prijavama se Povjerenstvo pita je li sukob interesa da potpredsjednik Sabora, najvišeg zakonodavnog tijela jedne suverene države, bude direktno podređen suverenu druge države.

Uvidom u sve prikupljeno i sve dostupne javne podatke Povjerenstvo je utvrdilo kako je red Svetog groba organizacija koja čini skup vjernika, te da je titula viteza kojom je imenovan Reiner prvenstveno počasna i protokolarna te nije neuobičajena među istaknutim pojedincima i nositeljima javnih funkcija diljem svijeta. Napominju i da se ne radi o državničkoj, nego vjerskoj funkciji.

Samo članstvo u redu Povjerenstvo ne smatra protivnim načelima obnašanja javne dužnosti, niti dovodi u pitanje nepristranost, ali ukazuje dužnosniku kako bi u svakoj pojedinoj situaciji u kojoj bi članstvo u predmetnom redu moglo utjecati na obnašanju javne dužnosti u Saboru bio dužan zatražiti mišljenje Povjerenstva.