Rimac: Mrzim ljude koji hoće pomoć, a onda je*u i zovu 100 ljudi i više ne možeš provući

Na vijest da su Njavro i Rimac uspjeli progurati preko ministrice Vučković njihovog čovjeka na čelo povjerenstva za pomoć poljoprivrede, također optuženi poduzetnik Sladić kaže: O, blagoslovljen bio Bože!

<p>Tjednik <a href="https://www.nacional.hr/buba-u-njenom-autu-31-ozujka-snimila-je-josipu-rimac-dok-sugovorniku-objasnjava-kako-se-smsom-moze-doci-do-plenkovica-i-kako-utjece-na-strateske-odluke-vlade/" target="_blank"><strong>Nacional </strong></a>objavio je i dosad javnosti neprezentirane transkripte koji su nastali u pola godine prisluškivanja bivše HDZ-ove državne tajnice Josipe Rimac, koja je još u istražnom zatvoru iako je uhićena u svibnju, a istražitelji USKOK-a je terete za pogodovanja investitorima u vjetroelektrane, tvrtki CEMP Milenka Bašića, pogodovanje pri izmjeni uredbi o zakupu krških pašnjaka i pogodovanje za zakup zemljišta.</p><p><strong>Pogledajte video: Josipa Rimac i mreža uhljebnika</strong></p><p>Rimac je bila osoba od utjecaja i imala je svoju mrežu u ministarstvima, pa je gurala stvari kako bi pogodovala, a zauzvrat joj je obećano mito. Državna tajnica u ministarstvu uprave se tako bavila svime osim upravom i istraga je razotkrila kako se u državnoj administraciji može svašta progurati ako imate "prijateljicu" na dovoljno visokom mjestu. Ali u novim transkriptima se Josipa Rimac i žali svojoj prijateljici i tajnici iz Ministarstva poljoprivrede Ružici Njavro. </p><p>- Što mrzim takve ljude, što hoće da im pomogneš ko' fol, a onda jebu i sve žive zovu i alarmiraju i onda ako i nešto hoćeš provući, ne možeš više jer sto ljudi zna za to - žali se <strong>Rimac</strong>, a kako u nastavku govori da je zbog toga maknuto s užeg kabineta odluka o nadležnosti, očito se radi o sporu tko je zadužen za šumska zemljišta koja na kojima su vjetroelektrane pored Knina.</p><p>Spor je bio je li Ministarstvo državne imovine ili Ministarstvo poljoprivrede. </p><p>U transkriptima se spominje i kako je sadašnji ministar<strong> Tomislav Ćorić</strong> htio na čelo nekog povjerenstva koje odlučuje o poticajima, a Njavro i Rimac razgovaraju i tvrde da je to Ervačić(ne navodi se ime, pa se ne zna radi li se o Mirku Ervačiću, velikom poljoprivredniku i vlasniku Osatina grupe, op.a).</p><p>Iz dodatnih transkripta koje je objavio Nacional se vidi i kako su Njavro i Rimac progurale dekana Agronomskog fakulteta Zorana Grgića na čelo povjerenstva za poticaje u poljoprivredi kao svog čovjeka.</p><p><strong>Ante Sladić</strong>, optuženi poduzetnik koji je želio izmjenu uredbe o uvjetima za krške pašnjake i za to je angažirao Grgića, a Rimac, prema istražiteljima, dao 10.000 eura, na tu vijest kaže: O, blagoslovljen bio Bože!</p><p>Opširniji transkripti se nalaze u novom broju tjednika Nacional.</p>