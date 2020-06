'Zbog Nataše Turbić sve nas je u Gračacu sram, od Josipe Rimac naučila je taj modus operandi...'

Bila je načelnica općine s najnižim standardom u Hrvatskoj, a sumnjiče je da je uzela 10.000 eura mita koji joj je poslala Rimac. Josipa Rimac je u Remetincu, a Nataša Turbić koja je izbačena iz HDZ-a dala je ostavku

<p><strong>Nataša Turbić</strong>, načelnica <strong>Gračaca</strong>, općine kojoj "tepaju" da je najveća hrvatska općina s najnižim životnim standardom, iz pritvora je ovih dana poslala ostavku na tu poziciju, nakon što je izbačena iz HDZ-a. U aferi oko zakupa pašnjaka za poduzetnike <strong>Josipa Ravlića</strong> i <strong>Antu Sladića</strong>, Turbić je navodno primila 10 tisuća eura mita.</p><p>U Gračacu, toj prekrasnoj velebitskoj općini vrijeme kao da je stalo. Tamo kao da još uvijek traje rat koji je u ostatku zemlje završio prije 25 godina. Svaki razgovor, odakle god krenuo, svede se na problematiku <strong>Hrvata</strong> i <strong>Srba</strong> koji tamo žive zajedno nakon rata. Do te mjere da čovjeka razveseli vijest da su se u krčmi potukli pripadnici iste nacije iz dva sela, umjesto, kako je tamo uobičajeno, na nacionalnoj osnovi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Hobotnica Josipe Rimac</strong></p><p>Nataša Turbić, načelnica općine u posljednja dva mandata, došla je kao djevojčica s roditeljima iz Kraljeve Sutjeske kraj Kaknja u valu naseljavanja Hrvata nakon Oluje. Srednju školu završila je u Zadru, boraveći u đačkom domu, gdje je kolege pamte kao dobru i finu curu, korektnu, mirnu i povučenu, ali savjesnu, koja nikad nije probijala rokove ili padala godine.</p><p>- Ambiciju za napredovanjem, ako i jest imala, nije se tada primjećivala - kaže nam njezin znanac. A poznanica dodaje da je na studiju njemačkog i francuskog s književnošću imala unajmljeni stan kojeg joj je plaćao otac bauštelac iz <strong>Njemačke</strong> za vrijeme studija. Nakon toga vratila se u Gračac. </p><p>Nije, međutim, nikako mogla naći posla u struci, godinama. Na koncu je završila s optužbom za namještanje natječaja za mito, a njezini sumještani nam kažu kako se boje da toga ima još... </p><p>- Nikako nije mogla naći posla godinama pa je dugo bila nezaposlena. Ona je nastavnica po struci, ali ova naša ludost od države ne daje prednost onome tko živi u blizini nego nekome tko je već u sustavu, tko je bio na zamjenama drugih nastavnika. Tako će prije namještenje dobiti netko tko putuje iz <strong>Zadra</strong> i plaćaju mu putne troškove, nego netko tko je još van tog sustava, a stanuje uz samu školu u <strong>Gračacu</strong>. Nikad nije upala u školu, a pokušavala je i, preko stranke. Posao načelnice zapravo joj je prvi posao koji je imala – kazuje nam <strong>Slavica Miličić</strong>, nezavisna vijećnica u Općini Gračac.</p><p>Nataši Turbić nije bilo lako u periodu od nekoliko godina nakon što je zasnovala obitelj, odnosno udala se i rodila dva sina, suprug joj je radio po terenima kao bauštelac, a ona je bila nezaposlena. </p><p>- Kod nas u udruzi <strong>Prospero</strong> održala je dva tečaja njemačkog jezika i to je fino odradila. Trebala je biti ustrajna i tražiti posla u struci, a ne ovako. Svih nas je zbog nje pomalo sram. Kao načelnici ovo joj je drugi mandat. U početku je "lovila" sve informacije, htjela je sve znati i vidjeti, a kad je sve "polovila", čvrsto je to držala. Krenula je u političku školu ispred HDZ-a, zbog čega je često putovala u Zagreb. Znalo se da Općina plaća troškove, uključujući i hotel u kojem je boravila i slično. Odmah je prisvojila i općinski auto, a iskusnije stranačke kolegice učile su je "modus operandi", kako i što se radi - kaže nam <strong>Slavica Miličić</strong>, predsjednica udruge <strong>Prospero</strong> i, rekosmo, nezavisna općinska vijećnica u Gračacu.</p><p>Kaže da se tu nije moglo puno učiniti jer općinskim vijećem vlada koalicija koju ona i jedan SDP-ovac sami ne mogu preglasati te se sve zapravo svede na postavljanje pitanja na Aktualnom satu. Slično je bilo i na posljednjoj elektronskoj sjednici Općinskog vijeća. Miličić kaže da su ih jednostavno prevarili.</p><p> - Rekla je da je Plan za raspolaganja poljoprivrednim zemljištem manjkav, da su na njemu radili tek kratak period, a da su iz Ministarstva tražili da ga ponište. U tom dokumentu su doslovno napisali da to traži ministarstvo, što nije bila istina. Ali nismo posumnjali, ogromna je općina i puno je dokumentacije izgorjelo u ratu, nije nam bilo čudno. Nismo tada znali da je dobila novce za to dok nije pukla afera. Ništa me to ne iznenađuje, stalno su pokušavali muljati s tim potvrdama, sjetite se samo slučaja Sterle. Napisali su da je <strong>Elvira Sterle</strong> u mirnom posjedu pašnjaka, a krave joj u Zadru. Mirni posjed znači da njezine krave već pasu tuđu travu i da bi baš taj pašnjak uzela u zakup. A njezine nisu vidjele <strong>Like</strong>. Pašnjak se pak proteže na toliko hektara da mu nema kraja, a za održavanje pašnjaka EU fondovi daju poticaje prema njegovoj veličini - kaže oporbena vijećnica Miličić te dodaje da joj nije jasno kako ta policijska istraga nije dovela do načelnice.</p><p>O tom smo slučaju pisali, kao i o Ličaninu koji umalo zapalio pola Like i to u doba korone, kad su vatrogasci molili da se ništa ne pali. On je za traktor zavezao zapaljenu gumu i vozio pašnjakom, paleći sve oko sebe. I za njega su nam kazali da je uzeo poticaje, a kako travu nisu pojele krave niti ju je on pokosio, htio ju je zapaliti novac ne bi morao vratiti...</p>