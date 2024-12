Rimac odgovorio na prozivke: Da otkupim opet istu investiciju, inače ćete me potjerati iz grada?

Gabrijel Deak, predsjednik stranke Fokus, koji je i dalje zamjenik gradonačelnika Grada Svete Nedelje unatoč nedavnom sukobu, napisao je status na svojem profilu u kojem izvještava javnost da se danas donosi proračun tog grada za 2025. godinu. Optužio je, pritom, Matu Rimca za povoljan otkup zemljišta za kampus u iznosu od samo 10 milijuna eura iako je procjena tog zemljišta 2021. iznosila 11 milijuna eura.

Nedugo nakon objave odgovorio mu je u komentarima objave i sam Rimac.

- Znači, ti bi, Gabrijele, htio da zato što smo uložili 150 milijuna eura u Kampus i stvorili tisuće radnih mjesta u vašem gradu, da nas se sada odere i na zemljištu jer eto, već nam je tvornica na njemu pa da nas se ucijeni? Je**no dobra poruka za druge investitore. Pretpostavljam onda da ne želiš da grad zaradi na prodaji zemlje (tržišna cijena i javni natječaj), nego ispoštovati ugovor da je dalje u najmu? Koliko vidim, igraš na kartu da ne ispunimo možda neki uvjet (iako smo veliku većinu već ispunili i premašili) pa da nam se otme cijela investicija. Dobar plan, krasan. Sretno s tim. Meni je i jedno i drugo OK. Ma, OK mi je i otići iz ovog grada ako tako želite, nema beda. Samo se izjasnite što želite - napisao je Rimac.

Kasnije je dodao još jedan komentar:

- Sada čitam ponovno i ne mogu doći sebi. 'Možda najveći poslovni objekt u Hrvatskoj vrijedan 150 - 200 milijuna eura, bio bi prodan investitoru za samo 10 milijuna eura.' Da, izgrađen s NAŠIH 150 milijuna eura! I sad bi ti, da tu svoju investiciju opet otkupim? Da još jednom platim 150 milijuna eura? Jer ćeš mi inače oteti to što sam izgradio? - pita Rimac.

Rimac je nakon toga nastavljao odgovarati na komentare drugih ljudi.

- Želite prodat zemljište? Raspišite natječaj i vidite tko će se javiti i što ponuditi. Ne želite prodat zemljište? Isto fine. Ali nemoj mene uvlačit u svoja jeftina prepucavanja. Meni je potpuno svejedno. Žele prodati? Ok, bit će javni natječaj i javit će se ljudi. Neka prodaju najboljem ponuđaču. Ne žele prodati? Ok, sadašnji ugovor ostaje na snazi. Meni je doslovno svejedno. Svejedno mi je i ako me s kopljima žele istjerati iz grada. Neka se samo međusobno dogovore i jave nam što žele, umjesto ovakvih prozivki najvećem investitoru i poslodavcu od strane dogradonačelnika.Poslali smo pismo namjere Gradu da želimo otkupiti zemljište. Na temelju toga Grad se može odlučiti pokrenuti javni natječaj ili ne pokrenuti. Mi bismo preferirali biti vlasnici zemljišta na kojem nam je investicija od 500 milijuna eura (zgrada + proizvodne linije), ali ako Grad smatra da im to nije u interesu, fair game. Meni je i jedno i drugo u redu. Neka se samo izjasne službenim kanalima i odgovore profesionalno na pismo namjere. Ovo to svakako nije - poručio je Rimac.