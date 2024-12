Predsjednik Fokusa optužio Matu Rimca i Darija Zurovca: 'Mi nismo taoci lokalnog šerifa'

Unutar stranke Fokus prije nekoliko mjeseci došlo je do ozbiljne svađe i raspada.

Stranku je napustio gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik Dario Zurovec, a istodobno je došlo do raskola u vodstvu grada. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak u više je navrata optuživao Zurovca za razne nepravilnosti. Deak je u međuvremenu postao šef Fokusa, zamijenivši Nađija, dok je Zurovec napustio stranku. Situacija u Svetoj Nedelji kulminirala je javnim sukobom između gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Deak je na Facebooku objavio status u kojem je optužio Zurovca za pogodovanje Mati Rimcu na štetu građana Svete Nedelje.

"Danas se izglasava proračun za 2025. godinu. On je rađen u tajnosti i u njemu se nalazi hrpa nelogičnosti, no jedna stavka je uznemirujuća! To je planirana prodaja gradskog zemljišta na kojem se nalazi kampus Rimca za iznos od samo 10 milijuna eura.

No kako su te parcele opterećene pravom građenja, postavlja se pitanje hoće li biti ijedan zainteresirani kupac osim firme Rimac Technology?" pita se Deak u svom statusu.

"Trenutni ugovor o pravu građenja podrazumijeva da, ukoliko investitor ne dovrši kampus, ne pokrene proizvodnju ili odustane od projekta, to zemljište skupa s nekretninom pripadne Gradu.

Ako se pak investicija dovrši, nakon 69 godina to zemljište vraća se u gradsko vlasništvo. I u jednom i u drugom slučaju bez naknade investitoru za nekretninu na njemu. To je jako dobar dogovor za građane," dodaje.

"Međutim, po novome bi to zemljište, koje je 2021. godine vrijedilo, prema procjeni, blizu 11 milijuna eura, a na kojem se u međuvremenu izgradio možda najveći poslovni objekt u Hrvatskoj vrijedan 150 - 200 milijuna eura, bilo prodano investitoru za samo 10 milijuna eura.

Time bi se grad odrekao svih prethodnih uvjeta i prava," ističe Deak.

"I gdje bi taj novac otišao? Na fitness tiktokere? Manekenkama i voditeljicama? Ortacima? U Zurovčev nekretninski fond? Nije stvar politiziranja. Ja sam vam rekao kako se ne namjeravam kandidirati za gradonačelnika, ali ne želim dopustiti da nakon što Zurovec izgubi izbore, ili možda završi u pritvoru, moram s pognutom glavom izvršiti primopredaju novoj gradskoj vlasti.

Ovo je naš grad. Mi nismo taoci jednog lokalnog šerifa i njegovih osobnih političkih ambicija. Sveta Nedelja je na karti Hrvatske kao primjer ekonomskog uspjeha i u ovim trenucima odlučujemo hoćemo li nastaviti u tom smjeru ili ćemo postati još jedan 'grad slučaj'," piše Deak.

U nastavku je naveo imena gradskih vijećnika koji su ranije podržali rebalans proračuna, a sada odlučuju o novom prijedlogu.

"Lista gradskih vijećnika:

- Anđelko Šeketa

- Mario Pšenićnjak

- Josip Hlevnjak

- Matej Vrdoljak

- Zdenko Tubikanec

- Stjepan Keleković (NL Stjepan Kožić)

- Tomislav Petravić

- Karlo Lacković

- Marija Market (SDP)," navodi Deak, pozivajući građane da ih kontaktiraju i pitaju za njihovu odgovornost.

Na Deakov status odgovorio je Mate Rimac u komentarima.

"Znači, ti bi, Gabrijele, htio da zato što smo uložili 150 milijuna eura u Kampus i stvorili tisuće radnih mjesta u vašem gradu, da nas se sada odere i na zemljištu jer eto, već nam je tvornica na njemu pa da nas se ucijeni?

Je**no dobra poruka za druge investitore. Pretpostavljam onda da ne želiš da grad zaradi na prodaji zemlje (tržišna cijena i javni natječaj), nego ispoštovati ugovor da je dalje u najmu?

Koliko vidim, igraš na kartu da ne ispunimo možda neki uvjet (iako smo veliku većinu već ispunili i premašili) pa da nam se otme cijela investicija. Dobar plan, krasan. Sretno s tim. Meni je i jedno i drugo OK. Ma, OK mi je i otići iz ovog grada ako tako želite, nema beda. Samo se izjasnite što želite," napisao je Rimac.

Kasnije je dodao još jedan komentar:

"Sada čitam ponovno i ne mogu doći sebi. 'Možda najveći poslovni objekt u Hrvatskoj vrijedan 150 - 200 milijuna eura, bio bi prodan investitoru za samo 10 milijuna eura.' Da, izgrađen s NAŠIH 150 milijuna eura! I sad bi ti, da tu svoju investiciju opet otkupim? Da još jednom platim 150 milijuna eura? Jer ćeš mi inače oteti to što sam izgradio?" pita Rimac.