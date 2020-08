Rimac u Remetincu gotovo ništa ne jede, smršavjela je i slaba...

NE ŠTRAJKA GLAĐU Vidno smršavjelu bivšu državnu tajnicu osumnjičenu za korupciju u zatvoru važu dva-tri puta na dan. Završila je i u bolnici

<p>Bivša državna tajnica uhićena 29. svibnja u aferi Vjetroelektrane gotovo je neprepoznatljiva.</p><p><strong>Josipa Rimac</strong> već danima gotovo ništa ne jede. Kako neslužbeno doznajemo, ne radi se o štrajku glađu nego tvrdi da ne može jesti. Vidno je smršavjela i oslabjela. Zbog opreza u zagrebačkom zatvoru važu je dva-tri puta na dan. Kako je objavio Jutarnji list, tijekom subote joj je pozlilo te su je prevezli u KBC Zagreb, gdje su joj pružili pomoć. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hobotnica Josipe Rimac </strong></p><p>No kako nisu uočili nekakvu veću zdravstvenu ugrozu, vratili su je u zatvor. U Remetincu je sama u ćeliji. U utorak ju je tijekom obilaska zatvora posjetio i sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu. Naime, svakog tjedna drugi sudac Županijskog suda obilazi zatvor u pratnji osiguranja, liječnika i nekoga iz uprave. Tijekom obilaska vode ga od ćelije do ćelije. Razgovara s pritvorenicima i zatvorenicima te ih pita imaju li kakve primjedbe ili žalbe na postupanje prema njima, hranu itd. Razgovarao je i s Josipom Rimac, koju je, neslužbeno doznajemo, obavijestio kako još nisu ispitani svi svjedoci u istrazi koju je Uskok otvorio protiv nje.</p><p>Bivšoj kninskoj gradonačelnici i bivšoj državnoj tajnici istražni zatvor odredili su, naime, kako ne bi mogla utjecati na svjedoke. Kad oni budu ispitani, pustit će je iz zagrebačkog zatvora da se brani sa slobode.</p><p>Rimčeva, doznajemo, nije imala nikakve primjedbe na postupanje prema njoj u zatvoru.</p><p>U situaciji u kojoj se sad nalazi ona nalazili su se i drugi bivši moćnici. I kod njih su se lišavanje slobode i ograničenje kretanja znali odraziti na zdravstvenom stanju. Šok što su završili iza rešetaka i što su se preko noći našli u društvu ubojica i dilera znao je kod pritvorenika dovesti do gubitka kilograma a neki su imali i psihičkih poteškoća. Rimčeva je prvi tjedan nakon uhićenja bila utučena, a proradila joj je i nervoza želuca s kojim je već imala problema.</p><p>Kasnije se pribrala i oporavila, no uslijedilo je proširenje istrage. Josipi Rimac 29. lipnja istražni zatvor produljen je za još dva mjeseca kako ne bi utjecala na 19 svjedoka iz prve istrage te još njih devet iz proširenja. Njezina odvjetnica Lidija Horvat neuspješno je podnijela i dvije ustavne tužbe.</p>