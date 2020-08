Rimac i Sladić: 'HDZ-u sam dao 6 milijuna eura, a jedina ti si riješila. Matere mi, u šoku sam'

Novi transkripti otkrivaju koje je sve usluge šibenski poduzetnik Ante Sladić činio i kome da bi došlo do promjene uredbe koja mu je trebala za zakup šumskog zemljišta

<p>Današnji <a href="https://www.nacional.hr/ekskluzivno-ja-sam-potrosio-na-hdz-sigurno-6-miliona-eura-ti-si-jedina-rekla-bice-napravljeno-ja-sok-dozivio-matere-mi/" target="_blank">Nacional</a> tvrdi kako posjeduju transkripte razgovora koji otkrivaju kako je korupcijska mreža Josipe Rimac okružila ministricu poljoprivrede Mariju Vučković te iz njenog resora pripremala pljačku tešku više milijuna eura.</p><p>Kako tvrde, Vučković je blisko surađivala sa ženama koje su bile na izravnoj liniji Josipe Rimac, a Rimac joj je iza leđa pripremala teren za veliku pljačku možda čak i više desetaka milijuna eura. </p><p>'Prva je bila njezina šefica kabineta Ružica Njavro, druga Anita Validžić koja je bila savjetnica ministrice, a radi se i o supruzi pomoćnika ministra Ćorića', piše Nacional.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Hobotnica Josipe Rimac</strong></p><p>Zanimljiv je dio transkripta koji otkrivaju da je šibenski poduzetnik Ante Sladić, koji je bio u istražnom zatvoru u Remetincu, ali je pušten, dao veće količine novca samom HDZ-u. Osim toga, transkripti otkrivaju koje je sve usluge činio i kome da bi došlo do promjene uredbe koja mu je trebala za zakup šumskog zemljišta.</p><p>'Znaš šta ću ja tebi reći, ja sam potrošio na HDZ sigurno 6 milijuna eura, političkih veza nećemo uopće komentirati koje... I onda na kraju, evo, ti si jedina osoba di je rekla: 'Ante, bit će napravljeno.' Pa je stvarno napravljeno. Ja šok doživio, materemi...', dio je transkripata koje je objavio Nacional, a iz kojih se vidi i kako je Sladić vrlo često govorio Rimac 'neka bude blagoslovljena' ili 'Bog ti da, ljubim te'.</p><p>'Bila sam s našom prijateljicom. Marija je nju stavila u skrivenu kopiju. Maksimalno ju je isforsirala, uvjerila da se treba s dekanom čuti, da je on važan, da će joj on pomoći, on je sada u najužem timu', dio je razgovora Josipe Rimac sa Sladićem.</p>