Rimčev robotaksi imao sudar u Zagrebu: 'Nema ozlijeđenih'

Piše Bogdan Blotnej,
Verne (Project 3 Mobility) intenzivno testira svoje autonomne robotaksije u Zagrebu, što uključuje kontrolirane vožnje oko Rimčevog kampusa i mapiranje grada.

U nesreći na raskrižju Vukovarske i Miramarske sudjelovala su tri osobna vozila. Nema ozlijeđenih, a očevid je u tijeku, potvrdili su u ponedjeljak za 24sata za prometnu nezgodu koja je zabilježena na tom prometnom raskrižju.

Sve se odvijalo još oko 11.30 sati, a kako navodi Index, jedno od vozila navodno je testno samovozno taksi vozilo kompanije Verne Mate Rimca.

O nesreći su se oglasili i iz samo Vernea.

- Danas oko 11:30 sati na Aveniji grada Vukovara u Zagrebu dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozilo Verne udareno sa stražnje strane od strane drugog vozila. U trenutku nesreće na vozačevom sjedalu je bio prisutan sigurnosni operater autonomne vožnje, a vozilo je prometovalo u autonomnom načinu rada.

Prema policijskom izvještaju, vozač drugog vozila proglašen je odgovornim za izazivanje prometne nesreće. Svi sudionici prometne nesreće su dobro, nitko nije ozlijeđen, a uzrok nesreće nije povezan s postupanjem vozila Verne. O događaju su odmah obaviještene nadležne službe, koje zajedno s nama sudjeluju u daljnjem postupanju. Trenutačno utvrđujemo sve okolnosti nesreće te ćemo pravovremeno obavijestiti javnost o novim informacijama - pišu iz tvrtke

Naime, Verne (Project 3 Mobility) intenzivno testira svoje autonomne robotaksije u Zagrebu, što uključuje kontrolirane vožnje oko Rimčevog kampusa i mapiranje grada. Sve traje od prošle godine, a za volanom svakog taksi vozila trebao bi se nalaziti vozač u kontroli.

