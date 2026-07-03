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Rinčić o Titovom Galebu: Rok za završetak projekta kraj godine

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Rinčić o Titovom Galebu: Rok za završetak projekta kraj godine
Rijeka: Brod Galeb dotegljen je u riječku luku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Zadnji rok za završetak projekta je kraj ove godine, a u ponovljenom postupku je javna nabava za popravak broda jer je brod oštećen u pomorskoj nezgodi na vezu u riječkoj luci

Nova direktorica Turističke zajednice grada Rijeke Antonija Kardum predstavila je u petak program rada, naglasivši kako želi da Rijeka bude kvalitetna turistička destinacija i da turizam doprinosi kvaliteti života građana.

Govoreći o viziji razvoja riječkog turizma, ocijenila je da se Rijeka profilirala kao tranzitna i turistička destinacija te da cilj nije samo ostvarivanje velikog broja noćenja nego želi kvalitetnu turističku destinaciju, u kojoj će gosti ostajati duže i vraćati se, trošiti više.

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"Želim da turizam doprinosi kvaliteti života građana, da ima dodatne koristi za lokalno gospodarstvo", rekla je i naglasila da je zadatak  ispričati „riječku priču“ na prepoznatljiv, vjerodostojan i emotivan način, da će pažnju posvetiti razvoju cjelogodišnjeg turizma, nastaviti razvijati posebne oblike turizma, kao što su kulturni i kreativni turizam te će više naglaska biti na poslovnom turizmu i gastronomiji": navela je.

Istaknula je da je veliki potencijal u manifestacijama, onima koje su već brendirale Rijeku, ali i da će biti i novih projekata i manifestacija usmjerenih na kvalitetu i povećanje turističke potrošnje. Kao jedan od ključnih prioriteta navela je jačanje suradnje sa svim dionicima riječkog turizma, naglasivši da se uspješnu destinaciju može izgraditi samo kroz partnerstvo, dijalog i zajedničko planiranje svih koji sudjeluju u stvaranju turističkog proizvoda.

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Na pitanje o Riječkom karnevalu i drugim manifestacijama, odgovorila je da će se raditi na pojačanoj međunarodnoj prepoznatljivosti karnevala te će nastojati da karneval bude jedan od motiva dolaska tijekom cijele godine. Kazala je da Rijeka već ima prepoznatljive manifestacije ali da će se raditi i na razvoju novih manifestacija, s naglaskom na poslovni turizam, znanstvene i stručne konferencije, gastronomiju.

Zadnji rok za završetak projekta Galeba kraj godine

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Foto: Čitatelj 24sata

Gradonačelnica Iva Rinčić kazala je da je nakon ponovljenog natječaja i izbora nove direktorice TZ grada Rijeke zaključen proces, koji je trajao dulje nego se priželjkivalo. Rekla je da daje podršku novoj direktorici te će Grad biti pouzdan partner za profesionalni i transparentan rad.

Odgovarajući na pitanje o projektu turističke valorizacije broda Galeba, koji je sufinanciran bespovratnim europskim sredstvima, rekla je da su još na početku mandata detaljno izvijestili o stanju i troškovima tog projekta, koji je premašio početne postavke i otvorio financijske rizike, ako ne bude završen. 

Zadnji rok za završetak projekta je kraj ove godine, a u ponovljenom postupku je javna nabava za popravak broda jer je brod oštećen u pomorskoj nezgodi na vezu u riječkoj luci. Očekuje se da bi taj postupak mogao biti završen do kraja ljeta, a onda bi bilo moguće završiti projekt i staviti ga u funkciju. Gradonačelnica je rekla da su iz  SAFU-a izrazili spremnost u smislu podrške završetka projekta, ali ne i produljenja roka završetka projekta.

Istaknula je da će Grad učiniti sve što je moguće i nastavila da dosta toga nije bilo definirano u početku projekta, primjerice tko će upravljati brodom. Sada je pronađeno rješenje po kojemu bi njime upravljala gradska tvrtka Rijeka sport, koja bi se dodatno registrirala za upravljanje brodom i preuzela upravljanje u tehničkom dijelu, što uključuje posadu i brigu o brodu, izvijestila je.

Što se tiče radova, uređuju se kabine, postavke, izložbe, ali se stalno pojavljuju i novi zahtjevi pa se u tom smislu održavaju tjedni sastanci. Završava se muzejski dio broda, a odustalo se od ideje hostela jer za to nije bilo interesa i taj dio neće biti u funkciji, kazala je Rinčić.  

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