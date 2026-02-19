Titov Galeb ide na popravak, Rinčić: 'Šteta je 182.000 eura'

Najvažnije je da u ovoj nesreći nitko nije stradao i da nije došlo do onečišćenja mora. Za Grad Rijeku ključno je da se nastala šteta sanira i u cijelosti nadoknadi, rekla je na jučerašnjoj konferenciji za novinare riječka gradonačelnica Iva Rinčić, prenosi Fiuman.

Riječ je dakako o nesreći u riječkoj luci 13. veljače kada je turski teretni brod “Deniz Akay” udario u privezani brod Galeb. Istragom je utvrđeno da je pomorsku nezgodu uzrokovao tehnički kvar teretnog broda.

Galeb je osiguran, a šteta će se naplatiti od broda koji ju je prouzročio.

- U proces je uključen odvjetnik te se očekuje rješenje u korist Grada. Osiguratelj od odgovornosti brodara izdao je jamčevno pismo u iznosu od 182.000 eura, čime je osigurana naplata troškova popravka. Nakon izdavanja jamstva, turski brod je isplovio - dodala je Rinčić.

Rijeka: Rupa na pramcu broda Galeb nakon što ga je udario turski teretni brod | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U slučaju otkrivanja novih oštećenja, ona će se pravno i financijski regulirati.

- S obzirom na visinu štete, Grad će pokrenuti postupke javne nabave – jedan za izvođenje radova, a drugi za tegalj.