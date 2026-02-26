Rinčić: 'Rijeka nema stabilan komunalni sustav, vodi ga politika. Tražimo krivca za to'

Riječki komunalni sustav je fragmentiran, njegovo poslovanje je sve skuplje te je izložen sve većem broju rizika, pokazala je analiza stručnjaka sa Sveučilišta u Rijeci, koja je predstavljena u četvrtak na sjednici Gradskog vijeća.

Gradonačelnica Iva Rinčić tijekom višesatne rasprave ustvrdila je kako se pokazalo da Rijeka nema stvarno funkcionalan, stabilan i održiv komunalni sustav.

Mi želimo da sustav vodi struka, a ne politika, poručila je i najavila da će sljedeći korak biti utvrđivanje detaljnijeg stanja među riječkim komunalcima s novim upravama.

Damir Juričić, jedan od autora analize, ustvrdio je kako je komunalni sustav izložen sve većem rastu troškova poslovanja. Uz to, raste razlika između stvarnih troškova i načina financiranja komunalnih društava, a tu je ključna financijska neravnoteža. Važno je naći odgovore na pitanja kako na razuman i fokusiran način financirati nužne investicije, posebno u razdoblju kad se više ne budu mogli koristiti EU fondovi, dodao je.

Zbog fragmentiranosti sustava odluke se donose i posluje se na razini pojedinih komunalnih društava, što je izvor povećanih operativnih troškova. Nužna je bolja povezanost društava, kaže Juričić.

Veliki problem je i neodgovarajuća IT infrastruktura pa je važno s transformacijom sustava početi što ranije, istaknuo je.

Hana Paleka (Možemo) iznijela je niz primjedbi na metodologiju izrade analize, ustvrdivši da nije utemeljena na objektivnim pokazateljima. Ovo nije dobar početak uspostave novog komunalnog sustava, rekla je.

Irena Bolf (SDP) ustvrdila je da se analiza temelji na krivim podacima i nije poslana komunalnim društvima na ispravljanje nakon izrade, pa su donijeti pogrešni zaključci.

Vijećnik HDZ-a Josip Ostrogović ocijenio je kako se radi o pokušaju da se komunalni sustav sagleda kao cjelina i pohvalio izvršnu vlast na tome. Ovo je vrijedan dokument, temeljem njega se mogu donijeti zaključci i ići u nužne promjene, dodao je.

Zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda podsjetio je kako su i u prijašnjim mandatima gradske uprave izrađivane analize komunalnog sustava i društava, ali nisu predstavljane javnosti niti se o njima raspravljalo na Gradskom vijeću.

Na pitanje Ostrogovića na aktualnom satu što gradska vlast čini u slučajevima kažnjivih djela u kojima bi Grad Rijeka mogao snositi trošak šteta, poput afera Sortirnica ili stanova na Drenovi, Rinčić je odgovorila da će poduzeti sve pravne radnje kako šteta ne bi išla na teret Grada.

Do sada je Grad bio pasivni promatrač u takvim slučajevima, a mi namjeravamo biti aktivni sudionik. Grad mora tražiti povrat imovine ili novca i postavljati imovinsko-pravne zahtjeve prema odgovornima, dodala je.

Grad Rijeka neće odustati od traženja odgovornosti, pa i bivših gradonačelnika i suradnika, poručila je Rinčić.