Prvooptuženi Stjepan Ringwald upozorava se da će biti udaljen iz sudnice ako nastavi s nedoličnim ponašanje i nepoštivanjem vještaka, a po potrebi će biti i novčano kažnjen – u jednom trenutku obznanila je predsjednica sudskog vijeća Ivona Rupić tijekom ročišta na Županijskom sudu u Splitu.

Riječ je o ročištu u slučaju iz studenog 2019. godine, ubojstvu Karmelina Fistanića na magistrali kod Omiša. Na optuženičkoj klupi su, podsjetimo, Stjepan Ringwald (49) iz Šibenika kao prvooptuženi, dok se Jerko Pirić i Vlado Zolota terete da su osigurali logistiku. Karmelino je, kako smo izvještavali, ubijen hicima u glavu i vrat dok je s djevojkom jeo sendvič u automobilu. Ubojica je bio na motociklu koji je pronađen sedam dana kasnije.

U četvrtak je kao svjedok pozvan Marko Krešimir Abramović, vještak za biološka vještačenja iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić'.

On je, među ostalim, analizirao tragove krvi pronađene na motociklu. Stručnom analizom utvrđeno je kako se DNK krvi pronađen na motociklu u snažno podudara s DNK ubijenog Fistanića. Prvi trag pronađen je s desne strane, na 'odmorištu' za nogu koji, kako navodi vještak, nalikuje na trag slijevanja.

Drugi trag u obliku brisotine pronađen je ispod plastične obloge motora. Kako su tragovi krvi dospjeli na motocikl nije znao objasniti jer, novodi, to nije područje njegove kompetencije. Nakon što je Ringwaldov odvjetnik najavio da će tražiti još jednu usporedbu DNK tragova, pitanja je vještaku krenuo postavljati Ringwald.



"Može li se odredit starost te krvi?", "Je li krv od žive ili mrtve osobe?", "Postoji li razlika kad kapljica krvi padne na mokru ili suhu površinu?", "Je li krv razrijeđena u trenutku analize?", "Je li bilo prisutnosti alkohola ili droge?" "Koja je udaljenost od mjesta događaja do pronalaska motora?"... sve do ovog posljednjeg Ringwald je strpljivo slušao objašnjenja vještaka, a onda je očito nezadovoljan odgovorima vještaka, počeo dizati ton.



- To vam je bitno, je li natkriveno ili nije, a nije vam bitna udaljenost! - urlao je Ringwald nakon što mu je vještak kazao kako to udaljenost nije njegova domena niti je on vještak za tumačenje nastanka tragova. Vještak je pojasnio kako iskustveno i logično analizirajući, trag krvi je nastao djelovanjem sile koja nadvladava silu teže. Na temelju oblika da se zaključiti, objašnjava, da trag nije nastao kapanjem već je na motor dospio pod vrlo malim kutem.

Sutkinja Rupić tu je prvi put upozorila Ringwalda koji se na trenutak smirio.

- Bit ću tih, bit ću tih – ponavljao je Ringwald. Potom je nastavio...

- Ali moramo razjasniti kako je krv dospjela na motor! Kako? A prozor je bio otvoren 12 centimetara, što to znači, krv ide malo gore, malo dolje, jel ide odozgo ili odozdo, malo mijenja gravitaciju – inzistirao je Ringwald nastavivši s pitanjima.

"Koliko ste genskih markera koristili? 15 od 333? To je točno u 90 posto, a ostalih deset posto se podudara s čimpanzama!" – opet je dignuo ton Ringwald. Sutkinja još jednom upozorava. Vještak objašnjava da su 15 genskih markera rutinska praksa.



"Pozivate se na EU, zašto krv niste usporedili s građanima EU nego samo Hrvatske?", "Razlikujete li vi broj od 9,5 milijardi od broja 4,5 milijuna?", nastavio je Ringwald s kišom pitanja na što je sutkinji dozlogrdilo službeno unijevši upozorenje u zapisnik.



Osim vještačenja biološkog vještaka, na današnjem ročištu zajednički podnesak su dali sva tri odvjetnika, Boris Majić, Doris Košta te Boris Milošević. Podneskom ulažu prigovor na nalaz i mišljenje vještaka Zorana Tomaša koji je analizirao prikupljene video snimke te utvrđivao kretanje optuženika. Predlažu novo vještačenje po vještaku informatičke struke.



Kako navode, vještak je prilikom ispitivanja učinio nespornim da videozapisi koji su mu dostavljeni nisu originali već kopije, a samo originalni zapis može biti predmet vještačenja. Objašnjavaju da kopije snimke nisu autentične te da se s njima može manipulirati. Također, ističu kako je sam vještak naveo da snimke mogu kasniti do dvije minute, a kako je oduzeto i analizirano 50 snimki s različitih mjesta, cjelokupna rekonstrukcija događaja mogla bi, navode branitelji, kasniti više od 100 minuta što mijenja stanje prikazano u snimkama.

Sutkinja Rupić kazala je samo kako navedeni podnesak branitelja nije dobila upozorivši branitelje da takve stvari ne šalju u posljednji trenutak.