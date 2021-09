U slučaju ubojstva Karmelina Fistanića na magistrali kod Omiša u studenom 2019. godine, za što se terete Stjepan Ringwald kao prvooptuženi te Jerko Pirić i Vlado Zolota, kao drugooptuženi i trećeoptuženi, u petak je u Splitu svjedočila sudska vještakinja za balistiku i mehanoskopiju Sunčica Kuzmić iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' u Zagrebu.

Svojim vještačenjem potvrdila je prisustvo trokomponentnih i dvokomponentnih čestica na automobilu i samoj žrtvi objasnivši kako trokomponentne čestice sadrže olovo, barij i antimon te su specifične za sam proces ispaljivanja streljiva iz vatrenog oružja, dok dvokomponentne čestice mogu biti indikator, ali da mogu nastati drugim mehanizmima poput ispaljivanjem pirotehničkih sredstava.

Ustvrdila je kako je udaljenost od 'usta' cijevi do ispitivane površine unutar 80 centimetara, no za preciznije utvrđivanje trebalo bi imati oružje, koje u ovom slučaju nije pronađeno. Također, na pitanje Ringwaldova odvjetnika Borisa Majića navela je kako nisu ispitivali tragove u čahuri streljiva u cilju utvrđivanja sastava inicijalne smjese, no i da jesu, to ne bi utjecalo na sam nalaz.

Vještakinja je navela i da predmet vještačenja nisu bili kut, smjer pucanja, putanja zrna ni međusobna udaljenost strijelca i žrtve dodavši kako takvo vještačenje nije zatraženo. Da jest, u tom slučaju trebalo bi provesti djelomičnu rekonstrukciju događaja. Ipak, naglašava, to ne bi imalo utjecaja na njezino vještvo.

Dodajmo i da su na mjestu zločina pronađene četiri čahure i tri zrna, a Karmelino je imao šest ulaznih rana. Vještakinja je objasnila da postoji više razloga za nepronalazak zrna, primjerice, ako je riječ o prostrijelnoj rani pa je zrno završilo na većoj udaljenosti, mogućnost rikošeta streljiva...

Čahure se, dodaje, kod poluatomatskog pištolja izbacuju iz ležišta do tri metra i moguće je da se zbog konfiguracije terena odbiju i otkotrljaju. Nakon što je s ispitivanjem završio odvjetnik Marić, s pitanjima je krenuo prvooptuženi Ringwald.

- Mogu li trokomponentne čestice nastati od vatrometa? - bilo je prvo pitanje.

Vještakinja mu je potvrdila da mogu, ali da one sadrže i magnezij i stroncij te da nisu odgovarajuće morfologije i veličine, dok trokomponentne čestice ispaljene iz vatrenog oružja sadrže bakar i cink koji potječu iz košuljice zrna ili čahure.

Ringwald nastavlja dalje...

- A mogu li te trokomponentne čestice nastati upotrebom industrijskog alata, mesarskog pištolja, kočionog sustava vozila, radnih strojeva, zračnih jastuka? – inzistira Ringwald.

- Mogu, ali postoje dokazive razlike u sastavu i morfologiji – odgovara mu vještakinja.

- Jeste li svaku česticu manualno dokazali i postoji li njezina slika i sastav? Može li krv sadržavati GSR čestice? Je li moguće metak napraviti u kućnoj radinosti? Mogu li četiri zrna napraviti šest ulaznik rana? - nastavio je Ringwald sa salvom pitanja strpljivo slušajući odgovore koji redom ukratko glase: "Jesmo.", "Krv smeta GSR analizi.", "Moguće je." i "Mogu."

Potom je Ringwald uhvatio trenutak inspiracije.

- Postoji li mogućnost gubitka zrna ako je riječ o automobilu na kojem je prozor tek bio malo otvoren? Pa nije ubijen u Gospiću, pa je zrno malo preko Velebita došlo u Solin? Gdje je to zrno koje vam nedostaje, je li na Veneri? Mi ovdje imamo misterij – završio je Ringwald svoje izlaganje.

Potom je ispitivanje vještakinje preuzela odvjetnica Jerka Pirića, Doris Košta.

Ona se skoncentrirala na dio vještva u kojem se spominju Karmelinova djevojka Verica Jukić, ali i na još dvojicu muškaraca koji se spominju u vještvu u smislu pronalaska trokomponentnih čestica.

Riječ je o muškarcima koji su se tijekom kriminalističke istrage pojavili kao mogući sumnjivci, no istražni organi ih naposljetku nisu doveli u svezu s događajem.