'Roberte, dođi ovamo!' Slovački premijer bori se za život: 'Jedan metak prošao je kroz abdomen'

Robi, dođi ovamo! Navodno je to uzviknuo netko iz mase prije nego što su se čuli pucnjevi koji su pogodili slovačkog premijera Roberta Fica jučer u gradu Handlovu, oko 150 kilometara sjeveroistočno od glavnoga grada Bratislave. Ustrijeljen je s pet hitaca u prsa i trbuh. Helikopterom su ga hitno prevezli u bolnicu u Bansku Bystricu gdje su ga operirali. Slovački vicepremijer Tomaš Taraba izjavio je u srijedu navečer da je Fico trenutno izvan životne opasnosti i vjeruje da će preživjeti pokušaj atentata.

- Koliko ja znam, operacija je prošla dobro i pretpostavljam da će na kraju preživjeti. On je trenutno izvan životne opasnosti - rekao je Taraba za BBC. Istaknuo je da je napadač pucao iz velike blizine. - Bio je teško ranjen. Jedan metak prošao je kroz trbuh, a drugi je pogodio zglob - rekao je. On je, međutim, zasad jedini političar koji je izjavio da je premijer izvan životne opasnosti, svi drugi govorili su ranije da mu je stanje kritično. Ranije je slovački ministar Robert Kaliňák rekao kako "traje borba za život premijera" te da su svoje povjerenje položili u ruke medicinskog osoblja. U operacijskoj sali proveo je preko tri sata.

Do pucnjave je došlo nakon sjednice Vlade Republike Slovačke, kad je slovački premijer izašao te otišao među ljude koji su bili okupljeni ispred zgrade u kojoj je bila sjednica. Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja navodno prikazuje trenutak neposredno nakon atentata, kad teško ranjenog slovačkog premijera pripadnici osiguranja odvode u automobil, a u istom trenutku policija na podu drži napadača. Oko napadača okuplja se gomila, a na drugoj se snimci vidi i muškarac u crnoj majici s pištoljem koji pokušava otjerati ljude koji prilaze i zabranjuje im snimanje mobitelom. Oružje kojim je pucao, navodno je legalno posjedovao.

Napadača je policija nakon pucnjave brzo savladala. Atentator na Fica, prema pisanjima tamošnjih medija, književnik je Juraj Cintula (71), osnivač Književnoga kluba Duha i član Društva slovačkih književnika. Internetom kruži snimka napadača koji govori kako ne odobrava politiku aktualnih vlasti i promjene u slovačkoj javnoj televiziji, dodaju slovački mediji. Istragu cijelog slučaja na sebe je preuzela Nacionalna kriminalistička agencija (NAKA).

U vrijeme atentata trajala je rasprava u slovačkom parlamentu. Kad je predsjednik Luboš Blaha čuo vijest o pucnjavi, odmah je prekinuo sjednicu, što je izazvalo i određeno negodovanje oporbenih zastupnika. Napad na Fica, socijaldemokratskog premijera i političkog veterana te srednjoeuropske države, osudio je niz svjetskih čelnika, od američkog predsjednika Joe Bidena do ruskog predsjednika Vladimira Putina. Oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković te predsjednik RH Zoran Milanović.

- Duboko sam potresen viješću o napadu na premijera Roberta Fica. Oštro osuđujem ovaj užasan čin nasilja. Naše su misli s premijerom Ficom, njegovom obitelji i slovačkim narodom - napisao je Plenković. Milanović je također osudio napad, a Ficu, kojeg, kako kaže, "dugo poznaje i cijeni kao prijatelja hrvatskog naroda", poželio je brz oporavak.

Ranije danas ministar unutrašnjih poslova Matuš Šutaj-Eštok rekao je da je napad na Fica bio politički motiviran. Pozvao je ljude da na društvenim mrežama ''ne šire mržnju'', i dodao da će u narednom razdoblju biti pojačana zaštita državnih dužnosnika i političkih predstavnika i vladajuće koalicije i opozicije, kao i pojedinih medija.

Fico se prošle godine po četvrti put vratio na mjesto premijera te srednjoeuropske zemlje, koja je članica Europske unije i NATO-a. Sastavio je vladajuću koaliciju sa slovačkim nacionalistima i strankom Glas. Tijekom karijere duge tri desetljeća, Fico je naglašavao svoje proruske i antizapadne stavove, a obećavao je i da će uskratiti vojnu potporu Ukrajini. Izraziti je protivnih migranata te ima vrlo izražene antiislamske stavove. Želio je donijeti zakone koji ograničavaju slobodu medija, zbog čega su bili masovni prosvjedi građana.