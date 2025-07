Robertu sude da je lagao da ima leukemiju, novac mu uplatio i Ćorluka: 'Htio sam mu pomoći'

Prije, ne znam više ni koliko godina, kontaktirala me nepoznata osoba putem Instagrama. U pitanju je bilo zdravlje i gospodin je trebao pomoć. Imam dosta takvih upita i često odgovorim pozitivno jer, s obzirom da sam dosta toga proživio, otvoren sam prema takvim situacijama, kazao je bivši hrvatski reprezentativac, a danas pomoćnik izbornika Zlatka Dalića Vedran Ćorluka.

Bivši Vatreni svjedočio je na Općinskom sudu u Novom Zagrebu na suđenju Robertu Matalinu (40) i Doris Gregorini (25), optuženima da su nekoliko 300-tinjak ljudi prevarili za ukupno 232.578 kuna odnosno 30.868 eura.

Optužnica ih tereti da su od 22. veljače do 23. srpnja 2018. lagali javnosti da Robert boluje od teške maligne bolesti, leukemije, te da mu je potreban novac za haploidentičnu transplantaciju koštane srži. U tu svrhu Doris je osnovala Udrugu Duh dobrote, a građani su, ništa ne sluteći i u želji da pomognu uplaćivali novac za, kako su mislili, teško bolesnog mladića.

ARHIVA - 2011. Luka i Vanja Modri? vjen?ali se u zagreba?koj crkvi Gospe Lurdske | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Među onima koji su željeli pomoći čovjeku u nevolji našli su se i neki poznati Hrvati, između ostalih Vedran Ćorluka, Zlatko Dalić, Marko Grubnić...

Nije se Ćorluka nakon sedam godina mogao odmah ni sjetiti o kojemu je iznosu riječ, no kako su u optužnici navedene sve transakcije, sutkinja ga je podsjetila da je bila riječ o 35.000 kuna.

- Ne sjećam se da sam ikad razgovarao s njim, mislim da je sve išlo preko društvene mreže. Znam da su bile i neke slike i papiri, neka dokumentacija i da se dotad već dosta ljudi uključilo. Mislio sam da sam pomogao nekome i bilo mi je drago zbog toga. Sljedeće sam o tome čuo kad me policija kontaktirala i pozvala u postaju. Kasnije sam pročitao u medijima da to nije istina, spominjalo se moje ime i nije mi bilo drago jer je, pod broj jedan time uskraćena pomoć nekome kome je stvarno potrebna, i drugo, jer je unijelo sumnje u sve druge situacije kad će pomoć biti potrebna - rekao je Ćorluka.

Htio je da taj novac, 35.000 kuna, država uplati nekome drugome, no kad je čuo da to nije moguće postavio je imovinsko-pravni zahtjev kojim traži povrat donacije.

Osim njega svjedočila je i M. B., Matalinova sestrična.

- Prvo sam vidjela objavu na Facebooku, mislim od Doris i proslijedila je dalje. Sljedeća stvar bila je grupa na Viberu koju je otvorila druga sestrična i u kojoj smo bili, mi, najbliža obitelj te Doris i Robert. Prva je riječ bila da će trebati matične stanice za operaciju. U pitanju je bio neki tip leukemije, ne sjećam se točno koji. Nisam tad bila s njim u kontaktu niti smo se viđali. ta je grupa bila za dogovor oko rođendana u svibnju 2018. Pozvali su cijelu obitelj da se vidimo prije operacije ili transplantacije. Nije nam palo napamet tražiti medicinsku dokumentaciju, a i znali smo da je ranije imao zdravstvenih problema, odnosno rak testisa - pričala je M. B.

Nastavila je da, koliko zna, nikad nije otišao na tu transplantaciju, kao ni da li se ikada liječio od te vrste leukemije.

- Dogovarali smo se oko tih matičnih stanica, išla sam na Rebro dati krv da vidim odgovara li. Nikad mi se povratno nisu javili. Poslije je bila objava da nije pronađen donor, no da se može obaviti operaciju u Turskoj za koju ne mora donor sto posto odgovarati, ali to puno košta. Tako smo krenuli prikupljati novac. Mislim da se spominjao iznos od 150.000 eura - rekla je sestrična.

Osijek: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na tom rođendanu na kojem ih je bilo 20, dala mu je 500 kuna te uplatila 1000 kuna na račun koji joj je dao. Još 1000 kuna prikupila je od kolega s posla.

- Želim reći zašto potražujem imovinsko-pravni zahtjev. Tih 1000 kuna kolege su dali meni i ja sam uplatila. Potražujem taj iznos isključivo zbog kolega i zbog okoline, nije mi do novca niti da mi se to vraća, nego im želim vratiti novac jer je to bila užasno neugodna situacija - pojasnila je svjedokinja.

Osim njih na današnjem ročištu svjedočilo je još dvoje novinara, koji su u to vrijeme radili na portalu 100posto odnosno za emisiju HTV-a Dobro jutro Hrvatska, koji su govorili o tome kako su saznali za humanitarnu akciju, što su o njoj pisali te što im je Robert govorio.

Doris nije došla na sud, a njezin branitelj Ivo Farčić rekao je da je dobila temperaturu te se složio da se izvanraspravno ispitaju svjedoci. Robert je bio prisutan, no on pred sudom zastupa sam sebe.

Na idućem ročištu sljedećem tjedna Robert i Doris iznijeti će obranu, a potom, ako ne bude novih dokaznih prijedloga, slijede završni govori te objava nepravomoćne presude.