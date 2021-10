Damir Ibrahimović (20) bliski je rođak Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, a sumnjiči ga se da je poslije dočeka Srpske nove godine nasmrt izbo Ivana Trifunovića (22). Ibrahimović je danas iznosio svoju obranu na Višem sudu u Beogradu i izjasnio da se ne osjeća krivim za zločin koji mu se stavlja na teret, prenosi Kurir.

- Nisam kriv! Bio sam u dobrim odnosima sa žrtvom, kao i s njegovim ocem. Bio je dobar dečko, moj prijatelj, ali u isto vrijeme imao je problema s alkoholom i kockanjem - rekao je Ibrahimović na sudu.

Kaže kako su se tog kobnog dana on i Trifunović s još dva prijatelja našli u kafiću kod jednog trgovačkog centra u Novom Beogradu. Kaže kako ništa nije ukazivalo na to da će nešto poći po zlu.

- Na proslavi se sve potpuno normalno odvijalo. Jeli smo, pili i družili se - rekao je Ibrahimović i dodao kako je s proslave otišao s jednom djevojkom, ali su se uskoro nakon toga vratili u stan u kojem je bila proslava.

Kaže kako je nakon toga tu djevojku kući odvezao njegov prijatelj jer je on malo popio, a uskoro se i sam zaputio kući.

- Dok sam vozio prema svojoj zgradi, dok sam prelazio tračnice, vidio sam dvije osobe, a kako mi je prozor bio spušten, prepoznao sam glas oštećenog koji je govorio "napada me, napada me" - rekao je Trifunović.

- Tamo sam naišao na dva automobila, a oštećeni je viknuo "ovaj me ganja", zatim sam mu rekao da stane, a on je počeo trčati prema toj osobi. Nakon toga, deset metara, žrtva pada. Prišao sam mu i pokušao ga odvesti do auta, no ubrzo se pojavio otac stradalog pa smo ga zajedno odvezli na hitnu - dodao je.

Trifunović je cijelo vrijeme svog iskaza svog prijatelja nazivao oštećeni, a srpski mediji prenose kako je djelovalo da je izjavu unaprijed naučio napamet.

Inače, Ibrahimovićeva majka je teta Veljka Belivuka.