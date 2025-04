’Rođen sam na brodu Tijatu...’

Na često pitanje u Dalmaciji kad ne zatvarate vrata postoji uzrečica jesi li rođen na brodu, a Miro Tabula iz Gaćeleza ima odgovor: "Da, jesam". Naime, Miro je jedan od rijetkih koji se može pohvaliti da mu u rodnom listu piše da je rođen na brodu.

- Roditeljima sam, koji su iz Gaćeleza, treće dijete. Morate znati da tad nije bilo ceste do Šibenika pa bi mještani dopješačili do Zatona, a onda brodom putovali do grada. Tako je i bilo 21. kolovoza 1961. - govori Miro da mu je tako ispričala majka Ruža, koja je krenula put bolnice.

No Miri se žurilo pa je nakon kratkih trudova rođen desetak minuta nakon isplovljavanja, i to u morskom kanalu. Njemu na rodnom listu piše: "Mjesto rođenja motorni brod 'Ohrid' na putu iz Zaton u Šibenik".

- No u zakonu, pa tako i meni, to ne može biti napisano u osobnoj iskaznici pa stoji Šibenik - objašnjava nam Miro.

“Ohrid" je brod koji se danas zove "Tijat".

- Majka mi je rekla da je na brodu tog dana bilo puno ljudi, kako i ne bi kad su svi išli za Šibenik jer drugog puta nema. Putnici, među kojima su bili kapetanova supruga i još jedna gospođa, pomogli su mojoj majci. Kad sam došao na svijet, prvi zrak koji sam udahnuo bio je onaj morski. Majka mi je rekla da su svi bili oduševljeni, a nakon pola sata, kad su pristajali na mulu Krke, brod je uključio sve sirene, a mene i majku dočekali su Hitna pomoć i gomila svijeta. Naime, vrlo brzo se u gradu pročulo da je dječak došao na svijet na brodu, pa su ljudi spontano došli na rivu - kaže Miro i nastavlja: "Postojala je i lijepa ideja da mi kapetan bude kum, no to se nije ostvarilo. Kapetan se ponudio, ali jednostavno se nije moglo organizirati. Ako ništa drugo, imam i sestru blizanku, uvjetno rečeno. Naime, tadašnji 'Ohrid' imao je blizanca, brod 'Valjevo', a na njemu je rođena djevojčica - objašnjava nam Miro.

“Tijat”, nakon 68 godina plovidbe, ponajviše šibenskim akvatorijem, otišao je u mirovinu. Bit će pretvoren u muzej.

Okvir AA 200 non pro cum aut d

Do exer iriurem in ullandrem dit, consectet niscilis elese venibh eros nit lortionse doloreet pralessfite terfectur. LisseSam sequiatet voluptis eicae voluptae nimpore estrum net queFeribus dera ium quiducium