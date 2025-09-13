Roditelji curice koja je umrla od opeklina idu u istražni zatvor: 'Da ne pobjegnu oboje u Srbiju'

Vedran Pavelić, sudac istrage i glasnogovornik Županijskog Suda u Slavonskom Brodu u subotu je odredio istražni zatvor u trajanju d 30 dana okrivljenim roditeljima djevojčice koja je od zadobivenih opeklina preminula u četvrtak u slavonskobrodskoj bolnici.

- Županijski sud danas je u odnosu na dvije osobe i to državljanina Republike Hrvatske koji je rođen 2002. godine i državljanku Republike Srbije rođene 2000. godine odredio istražni zatvor u trajanju od jednog mjeseca. Istražni zatvor je određen jer su oboje okrivljenika počinili kazneno djelo povreda djetetovih prava sa najgorim ishodom, smrt djeteta. Istražni zatvor im je određen zbog toga što postoji opasnost da će pobjeći, s tim je povezano državljanstvo Republike Srbije okrivljenice, te postojanja mogućnosti da u Srbiju pobjegnu oboje, drugi razlog je što se u ovom postupku trebaju ispitati svjedoci koji su bliski srodnici obje okrivljenika, pa postoji opasnost da će oni ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke i kao treći razlog zbog kojih im je istražni zatvor određen je bojazan da će ponoviti kazneno djelo s obzirom da oboje okrivljenika koji su bračni drugovi imaju još djece niske kronološke dobi. Za ovo kazneno djelo, povrede djetetovih prava može biti izrečena zakonom propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina – rekao je sudac istražitelj.

Vedran Pavelić, sudac je prihvatio zahtjev jednog od branitelja okrivljenih da im se dozvoli nazočnost pokopu djeteta koji će biti u ponedjeljak na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu.

- Kao sudac istrage u ponedjeljak ću ujutro dati nalog istražnom zatvoru da obije okrivljenika budu odvedeni na pokop djeteta – rekao je sudac.

Inače tijekom privođenja i kasnije nakon odvođenja okrivljenika ispred Županijskog suda bila je nekolicina članova obitelji okrivljenog oca koji su mu davali potporu.

– To je moj brat, on nije kriv, jer da jeste, ja ovdje ne bih došao i ne bih ga niti pogledao – rekao je jedan od braće.

Neslužbeno smo doznali da je preminula djevojčica blizanka, rođena je zajedno sa bratom blizancem.