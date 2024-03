Roditelji djevojčice su ponovno u policijskoj postaji! Na mjesto potrage stigao i bager, kopaju

Miloš i Ivana Ilić, roditelji nestale curice Danke (2), od jutra su ponovno u policijskoj upravi u Boru gdje se provode sva ispitivanja, piše Kurir. Na lice mjesta stigli su vatrogasci s prikolicom, čak i bager.

- Roditelji su sinoć bili razdvojeni, svatko je bio u svojoj obiteljskoj kući, a nadzirala ih je policija. Od jutra su ponovno u policijskoj postaji s djelatnicima Centra za socijalnu skrb - navodi izvor iz istrage

Nekoliko pripadnika policije iskopava prostor ispred štaglja gdje je djevojčica Danka Ilić nestala prije dva dana. Pretražuje se teren kako bi se pronašao bilo kakav trag.

Spasilac (GSS) Aleksa Gluščević, iz Gorske službe spašavanja Srbije izjavio je danas da je GSS bio na terenu sat vremena nakon prijave nestanka dvogodišnje djevojčice Danke Ilić u Banjskom polju, kod Bora, u koordinaciji s pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova koji su se već tamo nalazili. Dodaje da je pregledana svaka kuća, kao i cijeli teren.

- Što se tiče pregleda cijelog naselja, to je izvršio MUP. Svaka kuća je pregledana tako da je isključen taj moment da dijete nije slučajno otišlo u neku kuću, pogotovo ako netko nije tu. Sve je pregledano, to je izvršio MUP, to nije naša djelatnost, a što se tiče pregleda terena i šume, detaljno je sve pregledano - rekao je.

