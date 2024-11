Roditelji iz Supetra očajni: 'Pedijatar nam je stalno na bolovanju, a nas šalju u Split!'

Stanje je katastrofalno. Dobili smo mladog pedijatra koji je češće na bolovanju nego u ambulanti. Liječnici opće prakse dijete ne žele primiti jer, kažu, nisu to dužni. Tako ustvari, ako dijete kašlje, boli ga uho, ima temperaturu, proljev... vi se nemate kome obratiti. S vrata vas upute u Split. To u praksi znači da ćete sjesti na trajekt u osam ujutro, s bolesnim djetetom čekati cijeli dan da vas prime i najčešće se vratiti trajektom u osam navečer i to ako imate sreće. Ako nemate, vratit ćete se trajektom u ponoć. Otkako je naš stalni pedijatar otišao u mirovinu, dolazile su zamjene da bi naposljetku došao ovaj mladi pedijatar koji na posao putuje s kopna. Ali zbog načina na koji to sve funkcionira, točnije ne funkcionira, mi se ustvari nemamo na koga osloniti, priča nam ogorčena majka iz Supetra, kojoj dijete trenutačno kašlje i koja je očajna zbog situacije na njihovom otoku.

Naime, taj jedan pedijatar u Supetru je za svu djecu s cijelog Brača pa je onima koji moraju s drugog kraja otoka doći do pedijatra još gore kad "poljube" vrata ambulante.

Kaže kako se obratila svim nadležnim institucijama, kao i gradonačelnici Supetra Ivani Marković koja je odmah reagirala zatraživši očitovanje od ravnateljstva Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Navodi kako je šokirana i razočarana te da im piše u ime svih zabrinutih roditelja grada Supetra i cijelog otoka Brača.

- Naime, danas dolazim do spoznaje da Odjel pedijatrije u Supetru uopće ne funkcionira, a da pri tom ja, kao gradonačelnica Grada Supetra nisam od strane nadležnih u Domu zdravlja obaviještena o navedenom problemu. Rad pedijatrije od velike je važnosti za naš otok i naš grad kojeg čini mnogo mladih obitelji sa djecom. Medicinska/zdravstvena skrb osnova je koju su zaslužili svi, a osobito i primarno ju zaslužuju naša djeca. Rad Odjel pedijatrije u Supetru, kako roditelji prenose, temelji se uglavnom na radu jedne vrijedne i požrtvovne medicinske sestre koja je dostupna svima u svako doba dana, zbog problema konstantne odsutnosti pedijatra u ovoj ordinaciji. Nekolicina roditelja požalila se kako su zbog nemogućnosti pregleda, a samim tim i ne dobivanjem potrebne terapije morali sa bolesnom djecom otići u Split i tražiti način da ih se pregleda - navela je Marković u pismu dodajući kako su ovakvom situacijom bolesna djeca bila izložena dodatnom naporu i hladnoći, a roditelji opterećeni velikom brigom za zdravlje svoje djece, kao i neplaniranim troškovima i odsutnošću sa radnog mjesta.

- Danas telefoni ne prestaju zvoniti. Ušli smo u hladnije doba godine, djeca borave u kolektivima, vrtićima i školama. Shodno svim promjenama ovo je doba godine kada dolazi do širenja raznih bolesti i zaraza. Naša djeca trebaju zdravstvenu skrb, a roditelji nisu zaslužili nositi ovoliki teret na svojim leđima konstantnu brigu hoće li im dijete biti dobro ukoliko se razboli. Tražimo da se zadovolji osnovno pravo svakog čovjeka- pravo na dostupnu zdravstvenu skrb. Ne tražimo ništa nemoguće i neizvedivo! Smatram zbilja poražavajućim činjenicu da je u današnje doba moguće da je stanje zdravstva ovakvo kao što je kod nas danas. Djeca otoka Brača trebaju liječnika ODMAH, ne sutra, ne za mjesec dana! - apelirala je Ivana Marković kontaktirala i župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana smatrajući kako je situacija u kojoj je primjerena pedijatrijska skrb nedostupna nedopustiva i neodrživa pogotovo u sredini koja kontinuirano bilježi porast stanovništva i sve veći broj djece.

Majka s kojom smo razgovarali za medicinsku sestru koja radi na pedijatriji u Supetru također ima samo riječi hvale, ali...

- Ona je nemoćna, trudi se izaći u susret, ali bez liječnika njoj su ruke vezane. Daje sve od sebe da roditelji barem znaju da liječnika nema, da ne dolaze uzalud. Zašto ne riješe situaciju na način da liječnici opće prakse pregledaju dijete ako nema pedijatra? Pa zar upala uha ili grla nije jednakih simptoma i u djece i odraslih? Pa ako nije siguran o čemu se radi, nek' nas pošalje u Split, ali barem neka pogleda – govori nam majka dvogodišnjeg djeteta već unaprijed strahujući što ako se njezinom mališanu stanje pogorša, a pred vratima je produženi vikend.