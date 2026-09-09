Roditelji kod Zadra bojkotiraju nastavu zbog učiteljice: 'Spava na satu, a ako ju probude...'

Petnaest roditelja četvrtaša iz Osnovne škole Galovac kod Zadra odlučilo je bojkotirati nastavu koja je počela ovaj tjedan. Djecu su ostavili kod kuće zbog, kako tvrde, dugogodišnjih problema s njihovom učiteljicom. Roditelji tvrde da učiteljica tijekom nastave spava, vrijeđa učenike i da djeca zbog nje imaju probleme, piše Dnevnik.hr.

- Naša učiteljica na satu spava, što su nam djeca u više navrata potvrdila. Spavanje po dva školska sata, učiteljica im projicira na platnu sadržaj koji oni trebaju prepisati. To traje nekih 20-ak minuta, nakon toga oni se gađaju gumicama i igraju. U slučaju da je probude, onda nastaje vriska od strane učiteljice - rekla je majka Lucija Kvartuč.

Slične tvrdnje iznijela je i majka Marijana Gulan koja kaže da nije u redu da djeca imaju traume zbog profesorice koja im ne može pružiti osnove znanja zbog svog problema sa spavanjem, zbog toga što vrijeđa djecu. Dodaje da ih izvrgava podrugivanju ukoliko dobiju neku lošu ocjenu.

Inspekcija utvrdila nepravilnosti

Rad učiteljice već je bio predmet prosvjetnog nadzora. Inspekcija je u školi bila nekoliko puta nakon prijava roditelja, posljednji put prije dvije godine. Međutim, tijekom nadzora nije bilo moguće utvrditi da je učiteljica spavala na nastavi. Iz Agencije za odgoj i obrazovanje naveli su da su tijekom stručno-pedagoškog nadzora ipak utvrđeni određeni propusti.

- Prilikom obavljanja stručno-pedagoškog nadzora nad radom učiteljice utvrđeni su propusti u radu učiteljice u području vrednovanja učeničkih postignuća i vođenju pedagoške dokumentacije - naveli su iz Agencije i dodali kako ravnatelj ima mogućnost promijeniti njezino razredno zaduženje.

Ravnatelj OŠ Galovac Josip Lučić potvrdio je da je bilo prijava. Učiteljicu je, kaže, poslao i na procjenu radne sposobnosti, no nalaz je pokazao da je sposobna za rad.

-Tko joj može dati otkaz? Ona treba počiniti nekakav čin da bi se on dao. Neki pravovaljani čin. Može joj se dati otkaz ukoliko ona opetovano ponavlja jedne te iste greške. Ako učiteljica jednom zaspe, odmah joj dati otkaz automatski - ne možete - rekao je Lučić.

Majka kćer prebacila u drugu školu

Da problem traje godinama, tvrdi majka Ana Šare, koja je svoju kćer zbog ponašanja učiteljice prebacila u drugu školu.

- Istog mišljenja su svi roditelji bili. I prošlih generacija. S tim da ravnatelj tvrdi i dan-danas da dosad nije bilo problema s njom, ali to se događa iz generacije u generaciju. Nije to od jučer - rekla je Šare.

Iz Zadarske županije, koja je osnivač škole, poručuju da ne mogu izravno odlučivati o radnom odnosu učiteljice.

- Zakonski propisi su takvi da su radni odnosi isključivo između pravne osobe, odnosno škole, i zaposlenika. U našim sustavima je preko dvije tisuće zaposlenika i svi se ti odnosi rješavaju na razini same ustanove - objasnio je pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje Zadarske županije Ivan Šimunić.

Roditelji zasad ne odustaju od bojkota. Kažu da djecu neće slati na nastavu sve dok četvrtaši ne dobiju novu učiteljicu.