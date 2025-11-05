Roditelji Koste K. za masakr u školi moraju isplatiti 400.000 eura obitelji ubijene Adriane!

Viši sud u Beogradu donio je novu prvostupanjsku presudu u parničnom postupku vezanom za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" koji se dogodio 3. svibnja 2023. godine. Maloljetnom počinitelju, njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani Kecmanović te samoj školi naloženo je da solidarno isplate višemilijunsku odštetu obitelji ubijene djevojčice Adriane Dukić. Ukupan iznos odštete doseže 46.884.000 dinara, što je protuvrijednost od gotovo 400.000 eura.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Sud je naložio isplatu nematerijalne štete za četvero članova obitelji Dukić: ocu Danetu Dukiću, majci Biljani Paunović te dvoje maloljetne djece, Adrianinoj braći i sestrama. Svakome od njih dosuđen je iznos od 10 milijuna dinara (približno 85.500 eura) na ime naknade za pretrpljene duševne boli zbog smrti bliske osobe.

Dodatno, sud je svakom članu obitelji dosudio i po 1.721.000 dinara (oko 14.700 eura) na ime naknade za pretrpljeni strah. Tuženi su dužni isplatiti cjelokupan iznos s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u roku od 15 dana od primitka presude, pod prijetnjom ovrhe. Zahtjev obitelji za zateznom kamatom za razdoblje od podnošenja tužbe do donošenja presude sud je odbio kao neosnovan.

U detaljnom obrazloženju presude, sud je jasno definirao odgovornost svakog od tuženih, maloljetnog počinitelja, njegovih roditelja i Osnovne škole "Vladislav Ribnikar".

Sud je utvrdio da je maloljetni počinitelj u trenutku izvršenja djela bio sposoban za rasuđivanje te je stoga izravno odgovoran za prouzročenu štetu. Odgovornost roditelja, Miljane i Vladimira Kecmanovića, temelji se na teškim propustima u odgoju. Prema sudu, šteta je nastala kao posljedica "lošeg odgoja, rđavih primjera i poročnih navika" koje su kao roditelji pružili sinu.

Foto: Milos Tesic

Posebno je istaknuto da je dječak došao u posjed i upotrijebio vatreno oružje u vlasništvu oca Vladimira, koji ga je prethodno vodio u streljanu i obučavao u rukovanju oružjem. Sud je naglasio da je majka Miljana bila upoznata s tim okolnostima, ali se nije usprotivila niti je poduzela mjere da takvo ponašanje spriječi. Zbog svega navedenog, sud smatra roditelje solidarno odgovornima.

Odgovornost je utvrđena i na strani Osnovne škole "Vladislav Ribnikar". Tijekom dokaznog postupka, kako navodi Blic.rs, utvrđeno je da je u razdoblju prije tragedije došlo do značajnih propusta u radu škole i postupanju njezinih zaposlenika. Ti se propusti odnose na neadekvatno reagiranje i nepostupanje u situacijama kada su bili uočeni problemi u ponašanju i psihičkom stanju učenika, što je prema standardima profesionalne pažnje bilo nužno.

Država oslobođena odgovornosti

Zahtjev obitelji Dukić da se odgovornima proglase i Republika Srbija, odnosno Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo unutarnjih poslova, sud je odbio kao neosnovan. Sud je zaključio da nije dokazano postojanje nezakonitog ili nepravilnog rada u djelovanju državnih organa.

Ministarstvo prosvjete je, prema nalazu suda, provodilo nadzor nad školom u skladu sa zakonom, a inspekcijski nadzori nisu otkrili nepravilnosti koje bi bile povezane s tragičnim događajem. Slično tome, utvrđeno je da je Ministarstvo unutarnjih poslova postupalo po zakonu prilikom izdavanja dozvole za oružje Vladimiru Kecmanoviću, jer je ispunjavao sve propisane uvjete.

Foto: Milos Tesic

Ovaj parnični postupak samo je jedan u nizu koji se vode nakon masakra. Prije ove presude, obitelj Kecmanović i škola već su bili obvezani na isplatu više od 354 milijuna dinara (preko 3 milijuna eura) odštete u drugim parnicama koje su pokrenuli članovi obitelji ubijene djece, ranjena nastavnica povijesti te dvojica ranjenih dječaka.

Paralelno se vodi i kazneni postupak. U prvostupanjskoj presudi, Vladimir Kecmanović je osuđen na 14 i pol godina zatvora, a njegova supruga Miljana na tri godine. Instruktor streljane osuđen je na 15 mjeseci zatvora zbog davanja lažnog iskaza, kako prenosi Telegraf.rs. Maloljetni počinitelj, s obzirom na to da u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina, nije kazneno odgovoran.