Roditelji malene Mile: Vratila nam se vjera u ljude i život

Kako bi javnost bila u svakom trenutku pravodobno informirana o donacijama za malenu Milu Rončević, oboljelu od leukemije, podignuta je i web stranica lifeformila.com koju uređuju uža obitelj i bliski prijatelji i koja će izvještavati o prikupljenim sredstvima. Prema podacima od subote navečer na računu je bilo 1,5 milijuna dolara.

Otac malene Mile Marin Rončević je rekao u subotiu navečer za RTL da ne zna koliko je točno novca skupljeno za djevojčicu.

- Ja ću probati doći do cifre u što kraćem roku. I mobitel je ostao kod male da gleda crtiće - rekao je.

U ponedjeljak će imati konačnu informaciju hoće li na putovanje za Ameriku.

- Čekamo plan liječenja da vidimo u kojem će dijelu ona biti u taj eksperimentalni dio koji bio joj garantirao puno veće šanse nego što ih sada ima, bez njihove garancije sve to skupa nema smisla. Čekamo konačnu cifru koja će biti napisana u toj ponudi tako da novac možemo uplatiti. Problem je što oni ukupan iznos traže avansno - rekao je otac.

Marin Rončević kaže da su skoro odustali od eksperimentalnog liječenja kad su čuli koliko iznos u Americi traže.

- Kad sam čuo tu cifru od 2,8 milijuna dolara na koju oni nude do 20 posto popusta ako nas ne prati nikakvo osiguranje, ja sam doslovno pao nesvijest. Pitali su me da li trebam prevoditelja, ja nisam mogao izustiti ništa. Ja sam doita htio odustati od svega, ali nakon nagovora rekao sam idemo probati. Hrvatska se ujedinila, ne postoji sjever ni jug, Armada, Torcida, Boysi, postoji samo jedna ekipa koja zajednički prikuplja novce, institucije su se uključile, dijaspora. To su iznosi koji su abnormalni, koji se prikupljaju takvom brzinom da mi se vratila vjera u ljude - rekao je Milin otac koji vjeruje u njeno izlječenje.

Ukoliko i vi želite pomoći, novac možete uplatiti na račun: HR3641330063110002644 u Banci Kovanica Varaždin na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno - “darovanje za zdravstvene potrebe - liječenje Mile Rončević”.

Za plaćanja iz inozemstva BIC/SWIFT je SKOVHR22.

U humanitarnu akciju se uključila i Zaklada Nora Šitum. Milini roditelji zamolili su Norinu mamu Đanu Atanasovsku da prijavi i organizira humanitarnu akciju kako bi sve bilo po zakonu.

Žiro račun humanitarne akcije - PBZ:

Zaklada Nora Šitum

HR2423400091511004008

SWIFT: PBZGHR2X

