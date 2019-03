'Ako se ne skupi dovoljno, Zagreb će nadoknaditi ostatak'

Kako bi javnost bila u svakom trenutku pravodobno informirana o donacijama za malenu Milu Rončević, oboljelu od leukemije, podignuta je i web stranica lifeformila.com koju uređuju uža obitelj i bliski prijatelji i koja će izvještavati o prikupljenim sredstvima. Prema podacima od subote popodne na računu je 1,5 milijuna dolara.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je rekao da će se, ako bude potrebno u akciju uključiti i Grad Zagreb.

- Spreman sam ako se ne skupi dovoljno sredstava, na inicijativu gradonačelnika Rijeke i premijera, da se uključiti Grad Zagreb koliko bude potrebno i nadoknaditi one novce koji su potrebiti da bi se operacija izvela. Grad Zagreb nudi prvu rukavicu da sudjeluje, participira u adekvatnom dijelu zajedno s Vladom i Gradom Rijekom jer je dijete iz Rijeke, ima dvije godine, da to dijete ode u Ameriku, Philadelphiju i da probamo spasiti to dijete - rekao je Bandić u subotu.

Ukoliko i vi želite pomoći, novac možete uplatiti na račun: HR3641330063110002644 u Banci Kovanica Varaždin na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno - “darovanje za zdravstvene potrebe - liječenje Mile Rončević”.

Za plaćanja iz inozemstva BIC/SWIFT je SKOVHR22.

U humanitarnu akciju se uključila i Zaklada Nora Šitum. Milini roditelji zamolili su Norinu mamu Đanu Atanasovsku da prijavi i organizira humanitarnu akciju kako bi sve bilo po zakonu.

Žiro račun humanitarne akcije - PBZ:

Zaklada Nora Šitum

HR2423400091511004008

SWIFT: PBZGHR2X

Tema: Hrvatska