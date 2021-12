Nakon zadnjeg u nizu nemilih događaja u Piškorovcu, gdje je u subotu otac metalnom šipkom udario suprugu i dječaka starog 20 dana ,posjetili smo naselje nekih 15-naestak kilometara od Čakovca.

U naselju se ničim nije moglo zaključiti da se dogodio strašni zločin, jer se nedjeljno prijepodne odvijalo po ustaljenom obrascu. Glazba je treštala se nekoliko prozora, a mještani su iskoristili sunčani dan da se prošeću naseljem. Ubrzo smo saznali gdje je došlo do obiteljskog nasilja. Stigli smo do kuće u kojoj je u subotu oko 13,30 sati suprug udario suprugu koja je u naručju držala dijete staro 20-tak dana.

- Vidio sam šogoricu kad je istrčala iz kuće držeći dijete staro tri tjedna u naručju i zvala pomoć. Odmah sam uzeo nećaka iz njezinih ruku i odvezao ga u Županijsku bolnicu u Čakovec. Šogorica je drugim autom prevezena u bolnicu – kazao nam je muškarac (23), inače brat osumnjičenog (27) za obiteljsko nasilje.

Kuća u kojoj je došlo do nasilja nalazi se u dvorištu roditeljske kuće.

U razgovoru sa roditeljima osumnjičenog, doznali smo da to nije prvi slučaj nasilja u obitelji njihovog sina. Rekli su nam da je on bio nezadovoljan bračnim stanjem, ali i da je redovito konzumirao alkohol i znao se drogirati. Potvrdili su nam da je i kritičnog dana bio pod utjecajem alkohola i opijata. Pričaju kako je svađa izbila iz razloga što majka mališana nije odvela liječniku jer je bio prehlađen.

- On joj je to prigovarao i onda je došlo do žestoke svađe. Sigurni smo da nije želio nauditi djetetu već je šipku koju je imao potegnuo na ženu koja je držala dijete, ne razmišljajući o posljedicama. Čujemo da su unuk i snaha dobro i da nisu teško ozlijeđeni – govore nam roditelji osumnjičenog, dodajući kako nije u redu da se tako ponaša i napada ženu, što mu nije prvi put. Majka je nadodala da se trebao rastaviti ako nije zadovoljan.

Brat od osumnjičenog nas je odveo 10-tak metara dalje, do kuće u kojoj su se redovito dešavale horor scene. Jedina prostorija u kojoj se nalazi i dječji krevetac bila je sva u totalnom neredu, vjerojatno nastalog od nemilog događaja. Osumnjičeni i njegova supruga imaju i djevojčicu staru godinu i pol koja se nalazi kod majčine sestre u drugom dijelu naselja, otišli smo tamo da pokušamo doznati kako je djevojčica, ali nitko iz brojne obitelji nije bio raspoložen za komentar. Za dijete su rekli da je dobro i da spava. Do kuće u kojoj živi sestra stradale žene koja je uzela na skrb djevojčicu dok socijalne službe ne raspetljaju cijelu situaciji dovela nas je majka osumnjičenog. Nismo primijetili da su zbog nasilja odnosi dvije obitelji zategnuti.

Prema riječima Marine Soldat, iz Pu međimurske dijete i majka su stabilno i noć su provele mirno, ali ostaju i nadalje u Županijskoj bolnici u Čakovcu. Muškarac je uhićen i nalazi se na kriminalističkoj obradi.