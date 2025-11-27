Roditelji njegovatelji u Sisku dobit će božićnicu, a pedijatri dodatnih 1000 eura mjesečno

Nakon godina zastoja Sisak kreće u investicijski val. Pedijatri dobivaju povijesno velike poticaje, a roditelji njegovatelji božićnicu! Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Siska razgovaralo se o temama važnim za Siščane. Nakon godina potpunog zamrzavanja ulaganja, Sisak ulazi u novu eru: kreću veliki infrastrukturni radovi, dok grad istovremeno uvodi i velik poticaj za pedijatre: 1000 eura dodatka mjesečno.

Foto: Sisačko-moslavačka županija

Grad Sisak nakon dugog perioda neulaganja pokreće obnovu komunalne infrastrukture. Korigiranjem boda naknade, otvaraju se mogućnosti za realizaciju projekata na područjima grada koja su godinama tonula u zaborav. Poseban naglasak stavljen je na sanaciju vakuum kanalizacijskog sustava u Galdovu i Hrastelnici. Radovi počinju uskoro, a trajat će oko 6 mjeseci nakon čega bi stanovnici tih područja konačno biti oslobođeni problema koji ih muče godinama.

Važna tema današnje sjednice jest uvođenje poticaja od 1000 eura mjesečno za pedijatre koji odluče raditi u Sisku. Grad tvrdi da ovim potezom želi privući nove stručnjake i „podignuti pedijatrijsku skrb na razinu koju Sisak zaslužuje“.

Foto: Sisačko-moslavačka županija

Gradonačelnik Domagoj Orlić naglasio je kako je današnja sjednica prekretnica:

- Naša djeca i kvaliteta života svih naših sugrađana moraju biti na prvom mjestu. Ulažemo u infrastrukturu, rješavamo dugogodišnje probleme i stvaramo uvjete za stabilan razvoj. Pozivam oporbu koja je 12 godina upravljala gradom devastirajući i pustošeći gradski proračun, da prihvate kako nova uprava radi. Mračna sisačka vremena ostavimo prošlosti, i okrenimo se budućnosti - rekao je.

Orlić je dodatno naglasio da je posebno ponosan na poticaje za pedijatre.

- Sisak mora biti grad u kojem se pedijatri žele zaposliti, a roditelji mogu biti sigurni kako su njihova djeca u dobrim rukama - rekao je.

Grad Sisak posebnu pažnju posvećuje roditeljima koji imaju status njegovatelja i skrbe o teško bolesnoj djeci 0–24 sata. Ove godine uvodi se posebna božićnica kao znak priznanja i zahvalnosti za njihov svakodnevni trud i posvećenost, čime Grad želi olakšati njihove izazove i pokazati veću potporu obiteljima u najtežim situacijama.