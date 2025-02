Roditelji očajni zbog nasilja u zagrebačkoj školi: Mog je sina u školi gurnuo niz stepenice...

U strahu smo, ne znamo više što učiniti, ne možemo svoju djecu ostaviti tom dječaku na milost i nemilost. Svjesni smo da je to isto dijete, nitko ga ne želi razapinjati, no nešto se mora poduzeti da se zaštiti našu djecu i pomogne tom djetetu, govore nam roditelji učenika 7. razreda jedne zagrebačke osnovne škole koji su odlučili u ponedjeljak ne slati svoju djecu u školu kako bi se institucije pokrenule i riješile problem koji imaju s jednim učenikom (13).

Kažu kako probleme imaju već godinama, no kako je dječak stariji, dolazi do sve ozbiljnijih situacija. Od početka veljače, pričaju nam, u školi su bila tri nasilna incidenta u koja je on bio uključen, najozbiljniji u srijedu, 19. veljače.

Dječak problematična ponašanja podmetnuo je nogu kolegi iz razreda dok je ovaj trčao kroz školski hodnik. Dječak je pao i završio u bolnici s lomom ruke na dva mjesta te ima šipke u ruci.

- Sin je kod kuće, dobro je, bili smo i na policiji. Jasno nam je da je riječ o djetetu, no cilj nam je da se nađe adekvatna pomoć kako njemu, tako i našoj djeci. Škola je upoznata sa svime, stalno govore da poduzimaju sve što mogu, ali čini se da to nema nekog efekta - kaže majka ozlijeđenog djeteta.

Kao i drugi roditelji učenika, ne samo konkretnog 7. razreda, nego i drugih, u strahu dovodi dijete u školu.

Razgovarali smo i s majkom drugog učenika, kojega je isti dječak, kaže, gurnuo te je pao niz nekoliko stepenica. Majka ga je odmah odvela u bolnicu i događaj prijavila policiji, a sreća u nesreći je da se dijete pri padu nije teže ozlijedilo.

- Ne želim da me jednoga dana nazovu iz Hitne i kažu da mi je dijete kod njih. Taj je dječak nedavno u školu donio nož, to su nam djeca ispričala. Potegnuli smo to pitanje i na roditeljskom, ništa se nije dogodilo. Dva dana prije nego što je podmetnuo nogu tom dječaku, dvojicu je vršnjaka udario šakom po glavi. Kako su nam djeca ispričala, htio im je dati 'čvrge' jer su se ošišali. Oni su mu rekli da se makne i pusti ih na miru, a on ih je tad udario šakom po glavi - priča ova mama.

I ona ističe da je dječak u početku remetio nastavu uzimajući učenicima stvari te ih bacao i slično, no što je veći i stariji njegovo ponašanje eskalira. Osim incidenata koje smo naveli, jednoga dječaka primio je za vrat i gušio, a drugoga je početkom studenoga 2024. udario u čeljust.

Iz zagrebačke škole u kojoj se sve dešavalo tvrde da je škola učinila sve što je u njihovoj moći.

- Spomenutom je učeniku proteklih nekoliko godina izrečeno niz pedagoških mjera, a o svim su incidentnim situacijama obaviješteni i policija, Zavod za socijalni rad te druge nadležne institucije. Maksimalno smo uključeni u rješavanje ove situacije, u skladu s ovlastima koje kao osnovna škola imamo. Odmah po saznanju o incidentu postupili smo po Protokolu, održali razgovore s roditeljima, ponovno obavijestili sva nadležna tijela, a učeniku će biti izrečena i pedagoška mjera strogog ukora. Za informacije o eventualnim postupanjima i daljnjim koracima ljubazno molimo da se obratite Zavodu za socijalni rad i drugim tijelima - odgovorili su nam iz škole.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad dobili smo šturi odgovor da su upoznati sa slučajem, no ne mogu nam reći što su sve poduzeli.

- Nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad upoznat je sa slučajem iz Vašeg upita te je poduzeo i nadalje provodi sve potrebne radnje u navedenoj obitelji sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima s ciljem zaštite prava, interesa i dobrobiti djeteta. S obzirom na načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka, načelo poštovanja privatnosti, kao i činjenice da se radi o maloljetnoj osobi, ne možemo Vam dati više informacija o konkretnom slučaju - rekli su iz zavoda.

Znaju li za slučaj i što su poduzeli, pitali smo i zagrebačku policiju.

- Vezano uz Vaš upit, obavještavamo Vas kako su policijski službenici 6. veljače zaprimili prijavu o tjelesnom sukobu učenika školske ustanove na drugog učenika koji se, prema navodima prijavitelja, dogodio navedenog dana u prostoru školske ustanove. S obzirom na to da su izvidi i dalje u tijeku, uvažavajući njihovu tajnost, ne možemo iznositi druge detalje vezane za dosadašnji tijek kriminalističkog istraživanja - odgovorili su nam iz zagrebačke policije.

Vezano uz druga dva događaja koja su nam spomenuli roditelji, započeli su izvide kako bi utvrdili sve okolnosti događaja, a potom poduzeli sve potrebne radnje i mjere sukladno zakonskim ovlastima.

- Ističemo kako policija kontinuirano poduzima preventivne aktivnosti u cilju suzbijanju nasilja i drugih ugroza prava djece u zonama odgojno-obrazovnih ustanova, što podrazumijeva intenzivnu suradnju s odgovornim i stručnim djelatnicima škola i drugih ustanova, kao i suradnju sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku s ciljem zaštite dobrobiti maloljetnih osoba - poručili su.