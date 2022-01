Roditelji odgojitelji organizirani u različite udruge ili samostalno, sljedećeg će tjedna Visokom upravnom sudu podnositi zahtjeve za ocjenu zakonitosti izmijenjene odluke Grada Zagreba o naknadama za roditelje odgojitelje kojom su im ukinuta i znatno ograničena prava.

U ponedjeljak će zahtjev za ocjenu zakonitosti Visokom upravnom sudu predati Građanska inicijativa "U djeci je budućnost", u ponedjeljak ili utorak udruga "U ime obitelji", a u petak Hrvatska udruga roditelja odgojitelja, najavila je na konferenciji za novinare ispred Ministarstva pravosuđa i uprave izvršna direktorica udruge "U ime obitelji" Željka Markić.

Rekla je da uz te udruge, ima i roditelja odgojitelja koji su se odlučili samostalno podnositi te zahtjeve Visokom upravnom sudu.

Markić kaže da to rade kao građani da bi se zaštitili od samovolje protuzakonite odluke Grada Zagreba. Podsjetila je kako je zagrebačka Gradska skupština, na prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića 9. prosinca 2021. donijela odluku o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za, kako je rekla, više od 5800 roditelja odgojitelja koji se brinu o više od 21.000 djece, od toga oko 6000 vrtićke dobi.

Markić: Treba zaštititi građane od samovolje lokalnog šerifa Tomaševića

Rekla je da istovremeno očekuju da Ministarstvo uprave ili Ministarstvo obitelji "djeluju kao institucije hrvatskog društva i štite građane od samovolje lokalnog šerifa Tomaševića".

Na pitanje zašto nisu išli s jednim, objedinjenim zahtjevom, Markić je rekla kako smatraju da je dobro da se na različite načine organizirani građani obraćaju sudu kako bi on uvidio koliko je velik i štetan učinak onoga što se donosi tom protuzakonitom odlukom Grada Zagreba.

- Argumenti su brojni, ukazuju na protuzakonitost te odluke. Temeljno je to da se ne može unatrag ukinuti neka odluka koju je donijela neka institucija. To je već Ustavni sud pokazao prijašnjim odlukama da je to protuustavno i protuzakonito. Imamo brojne odluke koje to već pokazuju: u slučajevima zaštite prava umirovljenika, zaštite prava branitelja.... - nabrajala je Markić.

Predsjednica Hrvatske udruge roditelja odgojitelja Ana Marija Berbić Lacko rekla je da će u petak predati zahtjev na Visoki upravni sud s ciljem procjene zakonitosti i poništenja odluke koja je 9. prosinca 2021. izglasana u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

- S obzirom da se radi o štetnoj odluci za korisnike mjere, poručujemo da ne prihvaćamo nove uvjete aktualne gradske vlasti i ne želimo sudjelovati na sastancima s obzirom da oni i dalje, novim uvjetima, nanose štetu korisnicima - rekla je.

Sve korisnike mjere roditelj odgojitelj pozvala je da ne prihvaćaju nove uvjete, posebno da ne prihvaćaju zaposlenje jer bi, tvrdi, izgubili pravo na koje bi imali ako sud prihvati njihov zahtjev da se poništi aktualna odluka.

Jeleč: Mjera u pet godina postigla veliki uspjeh

Koordinatorica Građanske inicijative „U djeci je budućnost“ Dunja Jeleč najavila je da će u ponedjeljak u podne na Visoki upravni sud podnijeti skupni podnesak za ocjenu zakonitosti te odluke Grada Zagreba. Podsjetila je da je to bila demografska mjera i da je preko 50 posto roditelja odgojitelja koji su ušli u mjeru s troje djece dobilo minimalno još jedno dijete. Istaknula je da je ta mjera u pet godina postigla iznimno veliki uspjeh.

Najavili su i da će ići prema Ustavnom sudu, a veliko nezadovoljstvo izrazili su i što od Ministarstva pravosuđa i uprave, a niti od drugih državnih tijela nisu dobili očitovanje na spornu odluku.

- Činjenica je da je od dana donošenja te odluke proteklo mjesec dana bez ikakve reakcije državnih tijela u čijoj je nadležnosti postupanje i kontrola jedinica lokalne samouprave - rekao je odvjetnik Karlo Novosel iz udruge "U ime obitelji".

Istaknuo je kako je udruga "U ime obitelji" inicirala Ministarstvo pravosuđa i uprave da poduzme radnje koje je po zakonu dužno poduzeti, no ono je predmet proslijedilo na daljnje postupanje Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te time otklonilo postupanje.