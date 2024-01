Roditelji pretučenih dječaka: 'Da nije bilo policije, bi li ta djeca završila kao Luka Ritz?'

Kad osoba od 25 i više godina premlati dijete od 15, smijemo li šutjeti? Smije li šutjeti gradska vlast i oporba? Smije li se dogoditi da policija za 48 sati ima uhićenog samo jednog napadača? Smijemo li slobodno hodati Vukovarom i ne bojati se kako govorimo, za koga navijamo, kako izgledamo? Hoće li sljedeći odstrjel biti netko tko nosi naočale, tko je nizak, tko ima svijetlu kosu? Pozivamo političare da se odmaknu od ovog skupa. Vi (ni)ste svoje rekli. I ovoj vlasti i oporbi trebaju probisvijeti kako bi pred bilo koji značajni datum zakuhali, posvađali i razdvojili ljude... Nisu ljudi preživjeli ovaj rat da bi njihova djeca ratovala.

Ako vam se ratuje i tuče, nađite se negdje na livadi pa udrite jedni po drugima. Mi normalni ćemo doći pokupiti vaše ostatke. Sram vas bilo!”, napisali su u priopćenju roditelji pet dječaka koje su protekle subote u centru Vukovara pretukli članovi navijačke skupine BBB samo zato što su načuli da neka djeca govore ekavicu. Taj je napad na maloljetnu djecu izazvao novi val nezadovoljstava u Vukovaru, gdje roditelji zahtijevaju da se takvim situacijama konačno stane na kraj.

Teško ozlijeđeni dječaci, koji su te večeri kao ekipa koja ide u istu školu i stalno se druže, završili su u bolnici s frakturama glave, lica, razbijenih arkada, krvarenjima i hematomima. Policija je za sada uhitila samo jednog napadača, 24-godišnjaka, a za drugima traga. Roditelji kažu da poznaju neke napadače, prepoznala su ih i napadnuta djeca. Neki nisu iz Vukovara nego iz okolnih mjesta. Policija je tijekom ponedjeljka i utorka, neslužbeno doznajemo, uhitila još neke koje dovode u vezu s napadom, ali ih je nakon ispitivanja pustila. U policiju su doveli i oca jednog od napadača, a obavljeno je i više pretraga kuća u Vukovaru. Roditelji pretučenih dječaka ovog puta ne žele da sve prođe bez sankcija.

“Pozivamo sve Vukovarce na miran prosvjed. Prozivamo nadležna ministarstva, predsjednika Vlade i države. Ako sad prešutimo, zaključajmo vrata grada i neka nas tuče tko hoće i kad hoće. Ali mi to nećemo dati. Nećemo dati svoju djecu, nećemo se sklanjati. Tražimo hitno pritvaranje svih napadača, uključivanje državnog aparata u problem, zabranu okupljanja BBB-a u kući u centru grada, učestaliju policijsku ophodnju, sudske presude koje će jamčiti da krivi budu kažnjeni, ali ne dobrotvornim radom”, pozvali su roditelji na prosvjed u subotu ispred gradskog poglavarstva u centru Vukovara u 10 sati. Nedaleko od trga prostorije su vukovarske podružnice BBB-a, na kojima je nekoliko grafita, a jedan poručuje “Dragi gosti, čuvajte kosti”.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

“Da policija nije slučajno naišla, tko zna kako bi sve završilo; bismo li imali još jednog Luku Ritza? Koliko još djece treba nastradati da se ovom ludilu stane na kraj? Želimo bez straha pustiti svoju djecu da se druže u gradu. Ovo nije bila tučnjava ravnopravnih, ovo je bio brutalni napad na maloljetnu djecu. Zašto napadači nisu iza rešetaka? Zašto mi imamo osjećaj da se sve zataškava? Naša djeca policiji su detaljno opisala što se točno dogodilo i tko su bili napadači. Moji sinovi doživjeli su traumu koju će pamtiti cijeli život. Još su u stanju šoka, a zanimljivo je da im nitko nije ponudio psihološku pomoć, čak ni u bolnici. Mi kao roditelji ne znamo uopće kako se sad ponašati, što s djecom. Policija nam nije apsolutno ništa rekla. Gdje je tu pravobraniteljica za djecu, sud, škola, sistem koji bi trebao funkcionirati da se žrtvama pomogne”, kaže nam otac dvojice blizanaca koji su pretučeni u napadu.

Budući da su obojica dobili potres mozga, jedan frakturu orbite, krvarenje unutar glave, mnoge ozljede na tijelu, ostali su u osječkoj bolnici dulje od ostalih. Nada se, kaže, da neće imati posljedice. “Nakon što su mu brata onesvijestili udarcima u glavu, drugog su sina pokušali preko ograde mosta baciti u Vuku. Dijete se grčevito borilo, držao se za njih da to ne učine. Na kraju je pao na tlo pa su i njega izudarali do nesvijesti. Ležali su kao mrtvi, to su nam druga djeca rekla”, svjedoči potreseni otac, koji smatra da prosvjedom treba izvršiti pritisak na sve nadležne službe kako bi se ove situacije ubuduće spriječile. Tužbu će podignuti svakako.

“Sud i policija moraju odraditi svoje jer neće biti dobro ako roditelji uzmu stvar u svoje ruke. Unuk mi je ispričao sve što se dogodilo te večeri i meni je kao branitelju to strašno čuti. Vukovaru ne trebaju takvi huligani”, kazao je i Ivica Franić, vukovarski branitelj i djed jednog od pretučenih dječaka.