Roditelji stradale bebe potpuno shrvani: 'Bio sam sam s njom doma kad je prestala disati'

Molim vas, ništa ne znamo, ali nije dobro, uplakanih očiju kazao nam je otac (24) dvomjesečne bebe s područja Turopolja koju su djelatnici Hitne medicinske pomoći u nedjelju prevezli u KBC Zagreb. Njega i suprugu zatekli smo u podstanarskom stanu u koji su sa troje djece doselili prije manje od mjesec dana. Na naše pitanje, može li nam ispričati što se dogodilo bebi, kako se ozlijedila, shrvano je poručio da je istu priču ispričao već stotinu puta i da nema snage ponovno sve govoriti i proživljavati. Tek je potvrdio da je bio sam kod kuće s bebom kad je prestala disati i poručio da će učiniti sve u njihovoj moći da se i drugo dvoje djece što prije vrate svojoj kući. Njegova supruga za to je vrijeme u pozadini neutješno jecala i jaukala.

Kako smo doznali, dvomjesečna beba jučer je bila nepromijenjenog stanja u odnosu na dan prije, u komi i na respiratoru, a EEG uređaj pokazuje minimalnu moždanu aktivnost. U mozgu ima hematom, a na glavi nisu vidljive vanjske ozljede. Jednako tako, dijete po tijelu nema drugih ozljeda. Što se doista dogodilo utvrdit će policijska istraga, no liječnici potvrđuju da je hematom mogao nastati od pada iz kolica ili krevetića. Druga mogućnost koju liječnici uzimaju u obzir je da je dijete udahnulo hranu u pluća zbog čega se gušilo, i što je dovelo do zastoja rada srca i prestanka disanja. Srce je ponovno nakon toga povratilo otkucaje, ali je mozak predugo bio bez kisika. Je li se odvio takav scenarij, a pad još dodatno pridonio tragediji, u ovom trenutku se sa sigurnošću ne zna. Dijete je na KBC Zagreb dovezla hitna pomoć koja je pozvana nakon što je otac, navodno, primijetio da je dječačić prestao disati, i reanimirao ga do dolaska medicinske ekipe. Inače, dječak je rođen iz takozvane "nekontrolirane trudnoće", što znači da majka cijelu trudnoću nije išla ginekologu na redovite preglede.

Dječačića su u KBC Zagreb zaprimili u vrlo teškom stanju. Nije mogao samostalno disati te je u ponedjeljak poslijepodne i dalje bio priključen na aparate za disanje. Ima i edem mozga, za koji je liječnicima u prvom trenutku bilo teško reći kako je nastao. Prema neslužbenim informacijama, roditelji su navodno policiji rekli da je dijete ispalo iz kolica. U situacijama kad u bolnicu stigne dijete s teškim ozljedama koje je zadobilo na neutvrđen način, uobičajen je postupak da izvijeste policiju koja dalje postupa i utvrđuje što se dogodilo. Tako je bilo i ovog puta. Policijski službenici odmah su obavili razgovore, kako s roditeljima, tako i s liječnicima i svim susjedima obitelji. Između ostalog, izvijestili su i Centar za socijalnu skrb, koji je nadležan za obitelj. Naime, mlada obitelj ima još dvoje male djece. Njih su socijalni radnici privremeno izuzeli i smjestili u dom dok su se utvrđivale sve činjenice.

Iz policijske uprave zagrebačke u utorak su objavili kako kroz dosadašnje kriminalističko istraživanje koje su proveli u suradnji s nadležnim institucijama nije potvrđena sumnja u počinjenje kaznenog djela. To znači da ne sumnjaju da bi dijete netko ozlijedio.

Iz Centra za socijalnu skrb Velika Gorica nisu željeli davati nikakve informacije o slučaju zbog zaštite interesa maloljetne djece. Kako neslužbeno doznajemo, obitelj nikad ranije nije bila u tretmanu centra, kako na području Turopolja, tako ni gdje su ranije stanovali. Djecu su žurno zbrinuli preventivno, dok su se utvrđivale sve činjenice. S obzirom na rezultate policijske istrage za očekivati je da bi ona uskoro trebala biti vraćena roditeljima.

Susjede obitelj tragedija je šokirala i uznemirila.

- Čuli smo Hitnu u nedjelju, no nismo znali što se dogodilo dok nismo čuli iz medija. To je mlada obitelj, ne znamo ništa o njima jer su tek nedavno doselili ovdje. Znali smo viđati majku kako šeta dijete u kolicima i oca kako sinčića, mogao bi biti star oko dvije godine, vodi za ruku. Nije bilo nikakvih problema niti se iz njihova stana ikad čula galama pa ni tog dana - kaže nam susjeda, koja živi u istom ulazu kao i mlada obitelj. Kobne nedjelje oko 17.30 sati, kad se prema policijskom izvješću dijete ozlijedilo, bila je kod kuće, no ništa nije čula ni vidjela.

Drugi susjed u to je vrijeme radio u vrtu. U kritično vrijeme nije čuo ni vidio ništa neobično.

- Vidio sam samo kola Hitne pomoći, nismo znali zbog čega su došli. O obitelji ne znam ništa, samo sam ih viđao u prolazu. Znam da žive u stanu koji iznajmljuje jedan branitelj iz Zagreba. Prije njih u stanu je oko godinu dana živjela jedna druga obitelj. Oni su odselili, a ovi su došli - kaže nam drugi susjed. Dan nakon tragedije vidio je roditelje kako rano ujutro negdje odlaze.

- Uzeli su nosiljku iz hodnika i kolica koja su bila ispred ulaza, sjeli u neki bijeli auto, koji je došao po njih, i otišli. Bilo je to oko 6 sati ujutro - rekao je.

